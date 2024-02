Pioggia di premi e podi per il Vespa Club Pisa

Un enorme soddisfazione per la squadra sportiva del Vespa Club Pisa che, anche per il 2023, raggiunge ottimi risultati sportivi a livello nazionale. Per la categoria Vespa automatiche la squadra pisana si aggiudica il 1° posto assoluto. Nella categoria Expert Franco Caccamisi si piazza al 2° posto mentre Alberto Menciassi ottiene un ottimo 1° posto. Nel Campionato toscano sempre Caccamisi conquistata un 2°posto; a seguire il socio Passeri Manuel che strappa un ottimo 3° posto. Nella categoria Promo arriva un bel 2°posto per il pilota Graziano Poli. Soddisfatto il Presidente Paolo Lazzerini che ha voluto accompagnare i propri soci alle premiazioni svoltesi al Museo Piaggio di Pontedera: "E' un enorme commozione portare a casa questi ottimi risultati che fanno del Vespa Club Pisa un sodalizio forte e presente sulla scena sportiva toscana e nazionale. Che questi eccellenti risultati siano di auspicio anche per questo 2024".