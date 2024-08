Pallavolo Casciavola, arriva da Roma la centrale che chiude il roster

Pisa, 7 agosto 2024 - Pallavolo Casciavola è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo per la stagione 2024/2025 con la giocatrice Giulia di Pasquale che farà quindi parte della rosa della VeroDol Casciavola che disputerà il campionato di serie C. Giulia è nata a Roma il 10 luglio 2005, alta 177 cm ricopre il ruolo di centrale. Nella capitale inizia a praticare ginnastica ritmica, salvo poi passare alla pallavolo e approdare al San Paolo Ostiense dove disputa i campionati dall'under 14 fino all'under 16 elite. Nella stagione 2020/21 passa allo Sport 2000 dove fa il suo esordio in Prima Divisione ed in Serie D, oltre a disputare il campionato under 18, Giulia scala le categorie e arriva così anche a disputare il campionato di serie C. Dopo tre stagioni arriva il passaggio all'Allvolley Roma, è la stagione 2023/24 e Giulia si conferma in serie C dove gioca con regolarità. Al termine del percorso di studi si iscrive all'università di Pisa e quindi arriva il trasferimento nella nostra provincia e così dalla stagione 2024/25 Giulia Di Pasquale vestirà la maglia rossoblù della Pallavolo Casciavola. «Sarà una stagione molto stimolante - spiega Di Pasquale – tante sono le novità per me e sono contenta di aver trovato un ambiente come quello di Casciavola. Ho fatto solo un allenamento, ma ho avuto subito sensazioni positive, sia con le compagne di squadra che con l'allenatore e l'ambiente. Ci sono tutti i presupposti per crescere - conclude Di Pasquale – sia a livello personale, sia come squadra».

M.B.