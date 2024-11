Ottimi risultati al rally delle Marche e di Scandicci per la Squadra Corse Città di Pisa

Pisa, 19 novembre 2024 - Il fine settimana appena trascorso ha visto i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa essere presenti in due gare: Il Rally delle Marche ed il Rally di Scandicci.

Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli hanno concluso l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, il Rally delle Marche accrescendo esperienza su fondo sterrato con la nuova Citroen C3 Rally 2 a disposizione curata dalla Sportec Engineering.

“Era importante fare chilometri e capire le reazioni della macchina, dice Giuseppe Tricoli esperto co-pilota del sodalizio pisano e prosegue -. Non è stata una gara semplice con i continui cambi di ritmi, però l’obiettivo era attivare in fondo ed accumulare esperienza”.

Al Rally di Scandicci invece erano due i co-piloti del sodalizio pisano presenti: Cristian Chicchi che dettava le note a Amadei Federico e che ha colto la quinta posizione di classe. “Siamo contenti di aver concluso la gara che è stata, specie domenica caratterizzata dalla pioggia che ha un po' complicato la gara - dichiara Chicchi a fine gara -. L’importante era arrivare in fondo e Federico (il pilota) doveva riprendere in mani la Peugeot 208 che da qualche anno non utilizzava.”

Al Rally di Scandicci era presente anche l’eclettico Lorenzo Fratta, vero stakanovista, al suo diciottesimo rally stagionale come co-pilota, che dettava le note del giovane Valentino Rossi su Peugeot 106 Rallye, purtroppo una “toccata” senza alcuna conseguenza per l’equipaggio, ha costretto il duo al ritiro. Prossimo appuntamento per la Squadra Corse Città di Pisa asd sarà il Rally delle Colline Metallifere il prossimo week end.