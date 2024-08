Nuovo Title sponsor per la Pallavolo Casciavola e due nuove giocatrici

Casciavola (PIsa), 5 agosto 2024 - Dopo quattro stagioni vissute al meglio, due playoff conquistati con la Serie C, un titolo under 18 portato a casa nella scorsa stagione, oltre ad un secondo e terzo posto nelle due annate precedenti, PediaTuss saluta la maglia rossoblù. Il Gruppo Pediatrica però rilancia e dopo essere stato l'artefice principale degli importanti lavori di ristrutturazione del PalaPediatrica di Via Pastore a Casciavola, lancia sulla divisa della prima squadra partecipante al prossimo campionato di serie C, VeroDol CBD, un prodotto tutto nuovo che avrà grande impatto nel suo mercato specifico. NUOVO TITLE SPONSOR - Si tratta di una crema gel lenitiva e rinfrescante a base di CBD naturale e beta-cariofillene (WINMIX) nel giusto rapporto, arnica, artiglio del diavolo, escina fitosomiale ed estratto di capsico. Arricchita con mentolo e canfora. VeroDol CBD crema gel, presenta il giusto rapporto fra CBD e beta-cariofillene per avere un effetto sinergico lenitivo efficace. Grazie anche alla associazione mirata con altri componenti naturali, dona un rapido sollievo alle zone cutanee interessate, in corrispondenza di muscoli tesi e contratti, con una gradevole sensazione di freschezza. Coadiuvante per massaggiare le zone sottoposte a sollecitazioni, sia prima che dopo intensi sforzi fisici. È ideale anche per chi pratica sport. Le nuove divise da gioco griffate “VeroDol CBD” saranno presentate nei giorni precedenti l'inizio del campionato.

NUOVI ACQUISTI - Pallavolo Casciavola comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Tomei Livorno i diritti alle prestazioni sportive della giocatrice Eva Bacherini. Classe 2004, Eva inizia a giocare nel Tomei Livorno e qui trascorre tutta la sua carriera pallavolistica, percorrendo tutta la trafila delle giovanili, con la ciliegina sulla torta di aver partecipato alle selezioni per il Trofeo dei Territori, e diventando anche un pilastro della formazione che disputa il campionato di serie D. Dopo un corteggiamento lungo due stagioni, approda a Casciavola fortemente voluta dal coach rossoblù Alessandro Tagliagambe. «Sono davvero contenta di essere arrivata a Casciavola – spiega Bacherini – Già nella scorsa stagione c’erano stati dei contatti, ma alla fine il trasferimento non andò in porto, quest’anno invece tutto è filato liscio sono a disposizione dell’allenatore, del gruppo per cercare di crescere, migliorare ed aiutare la squadra a centrare gli obiettivi prefissati. Ho fatto un solo allenamento – conclude Bacherini – ma mi sono subito trovata bene sia con le ragazze che con l’allenatore». Pallavolo Casciavola comunica di aver raggiunto un rapporto di collaborazione con la schiacciatrice Giulia Melani che nella stagione 2024/2025 farà parte della rosa che disputerà il campionato di serie C. Nata a Pisa il 15 marzo 2005, Giulia Melani inizia il suo percorso nel Migliarino Volley dove percorre tutta la trafila delle giovanili fino all’under 16. Partecipa anche a due edizioni Trofeo dei Territori e le sue capacità vengono notate anche fuori regione, tanto che si trasferisce alla Pallavolo Antares Verona dove disputa una stagione prima di trasferirsi di nuovo in Toscana, al Nottolini Volley dove disputa il campionato Under 18 e di serie C. La scorsa stagione la chiamata in B1 dell’Ambra Cavallini ed infine l’arrivo a Casciavola alla corte di coach Tagliagambe, «La chiamata della Pallavolo Casciavola mi ha fatto molto piacere e sono felice di essere qui – spiega Melani – Dai primi allenamenti si vede che siamo un bel gruppo coeso e questo è alla base per poter ottenere buoni risultati. Delle mia compagne conosco Giulai Casarosa con la quale ho condiviso l’avventura in B1 nella scorsa stagione. Obiettivi? Vincere più partite, aiutare il gruppo e crescere a livello personale sotto la guida attenta di Alessandro Tagliagambe».