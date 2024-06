Le Under 12 del Pisa Sporting Club in trionfo a Bettolle

Pisa, 14 giugno 2024 - Chiusura di stagione col botto per la formazione Under 12 del settore femminile! Le nerazzurre hanno dominato e vinto il Torneo Città di Bettolle confermando così i progressi già mostrati durante il campionato di categoria grazie al lavoro delle istruttrici Laura Teodori e Paola D’Alascio e di tutto il settore femminile nerazzurro coordinato dal Responsabile Stefano Colombo. Le Under 12 del Pisa Sporting Club hanno già fatto capire le loro ambizioni nel girone di qualificazione iniziato con un netto successo (2-0) con la Polisportiva Borgorosso messa ko dalle reti di Anita Strambi ed Ester Bonuccelli; nella seconda partita contro la Carrarese Gialla il Pisa si è quindi imposto di misura (1-0) grazie alla rete di Marta Sicilia e infine nel match contro la Carrarese Blu ha raccolto un prezioso pareggio (0-0) al termine di una gara equilibrata e combattuta. La finale del Torneo ha messo di nuovo di fronte il Pisa e la Carrarese Blu; le nerazzurre hanno saputo esprimere il loro miglior calcio trovando il meritato vantaggio con Anita Strambi e sapendo poi amministrare il punteggio di 1-0 fino al fischio finale anche grazie ai decisivi interventi tra i pali di Giulia Bracci non a caso eletta Miglior Portiere del Torneo. Alla fine tanti applausi e grande festa per le giovani nerazzurre assieme alle famiglie sempre presenti sugli spalti e sempre pronte a fare il tifo e a supportarle dalla prima all’ultima gara della stagione. Ecco la rosa completa del Pisa Sporting Club Under 12 femminile: Ludovica Loiacono, Carla Ostili, Ester Bonuccelli, Aurora Angelucci, Ginevra Pitzalis, Maria Sole Olive, Anita Strambi, Emma Chelini, Lidia Salvadorini, Marta Sicilia, Emma Corriano, Giulia Bracci, Eva Di Perna, Adele Bottici, Beatrice Riccarducci. Allenatrici: Laura Teodori, Paola D’Alascio

M.B.