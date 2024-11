La squadra corse Città di Pisa è sesta nel rally delle colline metallifere

Pisa, 21 novembre 2024 - Massiccia presenza della scuderia Squadra Corse Città di Pisa asd al Rally delle Colline Metalifere in programma nell’imminente week end, gara che avrà epicentro Piombino e tutta la Val di Cornia. La Squadra Corse Città di Pisa asd sarà presente con un equipaggio al completo e ben sei co-piloti con predominanza di quest’ultimi nella gara valevole come ultimo appuntamento del Trofeo Rally III Zona. Sarà Giuseppe Tricoli a fianco di Mauro Lenci con il numero 202, che debutterà su una impegnativa e competitiva BMW M3, ad aprire le partenze dei conduttori del sodalizio pisano. Numero 208 per Giovanni Guerzoni che detterà le note a Gianni Burgalassi su Opel Kadett Gsi che continuerà la sua fase di apprendistato nel mondo dei rally. Andrea Calandroni ancora una volta sarà alla destra di Tommaso Fantei con cui ha vinto il recente Historic Casciana Terme con la performante Volkswagen Golfi Gti 16v e sicuramente potrà ambire molto in alto nella classifica assoluta. Chiude la serie delle autostoriche Riccardo Squarcini che navigherà Fausto Fantei con la Alfa Romeo Alfasud ti a cui è stato assegnato il numero 208.

Passando invece alla gara riservata alle vetture moderne con il numero 27 partirà Maurizio Carmignani e Nicholas Fontana equipaggio al completo della Squadra Corse Città di Pisa che vorrà rifarsi del ritiro fulmineo subito al Rally di Casciana Terme anche questa volta con una Peugeot 208 Vti R2, mentre l’infaticabile Lorenzo Fratta appena reduce della finale di Coppa Italia al Rally della Lanterna si ripresenta a fianco di Simone Bocelli su Peugeot 106 Rallye con il numero 47. Infine Vittorio Fabbruzzo con il numero 52 sarà a fianco di Giovanni Niro con la Fiat Seicento Sporting. La partenza della gara è prevista venerdì 22 novembre alle 20.25 da Piombino dove è in programm la prova spettacolo denominato Città di Piombino di Km. 1,60 a cui seguirà il lungo riordino notturno. Il corpo della gara vera e proprio sarà così sabato 23 novembre con la prova di Sassetta (PS 2) di Km. 12,82 seguita da quella di Monteverdi (PS 3-6) di Km. 13,25 quindi il doppio passaggio su Suvereto (PS 4-7) di Km. 4,19 – Prata -Sassetta (PS 5-8) di Km. 5,16. Arrivo finale a Piombino della prima vettura alle ore 16.55 . In tutto quindi otto prove speciali per Km. 59,27 su un percorso globale di Km. 287,40 . Sarà quindi interessante seguire i conduttori della Squadra Corse Città di Pisa che hanno preparato la trasferta con dedizione e che avranno la soddisfazione di transitare in una prova speciale come Sassetta denominata l’Università della Curva.