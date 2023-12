Ginnastica, primo posto assoluto di Asia Daini nella gara nazionale di Rimini

Pisa, 15 dicembre 2023 – Ancora un successo per Asia Daini, ai vertici della ginnastica artistica nazionale. L’atleta della Polisportiva Ghezzano è infatti stata protagonista della kermesse "Ginnastica in festa", manifestazione nazionale di ginnastica artistica femminile, promossa dalla federazione nazionale, che ha recentemente avuto luogo a Rimini. LA GARA - Sui campi di gara si sono confrontate le migliori ginnaste italiane del campionato silver: la polisportiva Ghezzano ha partecipato nel livello LD con due campionesse di indiscusso valore, Asia Daini e Giorgia Ragusa. La prima ha avuto una condotta di gara stupenda, senza alcun errore, conquistando il primo posto sul podio e ben tre medaglie d'oro agli attrezzi parallele, trave e corpo libero. Ottimo anche il quindicesimo posto assoluto di Giorgia Ragusa, che è stata penalizzata da un piccolo infortunio che l'ha afflitta per tutta la gara, raggiungendo buoni piazzamenti negli attrezzi, in particolare alle parallele, in cui ha maggiormente messo in mostra le sue ottime doti ginniche. Asia Daini conferma l'ottima performance avuta ai campionati italiani di luglio, in cui ha conquistato una medaglia d'argento alla trave. Con questo eccellente risultato di fine stagione la sezione ginnastica artistica della Polisportiva Ghezzano avvalora il livello tecnico del suo staff, delle sue atlete e si conferma come una solida realtà agonistica nel contesto pisano. GC