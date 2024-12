Calcio. Terza. Un turno da 51 reti, in testa Porta a Lucca e Calasanzio

Pisa 18 dicembre 2024 – Gironi di Terza Categoria pisana a dir poco appassionanti con tante squadre racchiuse in pochi punti alla ricerca della promozione in Seconda Categoria 2025/26. Ben cinquantuno le reti realizzate in questo turno.

Nel girone A il Porta a Lucca è in testa con ventisette punti, otto vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Vittoria a valanga per 9 – 1 sul malcapitato Legoli con poker del bomber Bahiti e reti di Ficini, Paoli, Pettenon, Cascioli e Francione. Alle sue spalle la Marinese, unica altra squadra imbattuta insieme alla capolista. Il 2 – 1 al Marciana assesta la compagine di Bandini al secondo posto con ventitre punti. Secondo posto con ventitre punti anche per il Fabbrica che travolge 4 – 1 la Nuova Popolare Cep nello scontro diretto e che dunque rimane quarta con venti punti. Quinta piazza con diciannove per il Marciana battuto come detto dalla Marinese. Quattro squadre a diciassette punti. Il Pappiana che batte nel derby il Filettole (3 – 2), il Via di Corte che espugna Montefoscoli (0 – 1), il Ponteginori che supera 2 – 1 il CB Pisa lasciandolo all’ultimo posto con quattro punti, ed il Lajatico che piega gli Ospedalieri per 1 – 0. In bassa classifica il Pisa Ovest vince il derby contro la Bellani per 3 – 1.

Nel girone B Calasanzio in testa con venticinque punti nonostante il pareggio a reti bianche in trasferta a Santa Maria a Monte. Casenuove Gambassi cala il poker sul Ponzano (4 – 0) ed accorcia in classifica al secondo posto portandosi ad un solo punto dalla capolista. Al terzo posto una coppia che con ventitre punti ci crede: il Casciana Terme che liquida 3 – 0 il Monteserra ed il Ponte a Elsa che piega il Perignano quinto nello scontro diretto. Tra Casteldelbosco e Treggiaia è 2 – 2 mentre il Montopoli non è ultimo da solo grazie alla vittoria sull’Oltrera per 2 – 1. I Giovabi Fucecchio battono di misura ed un po a sorpresa la Stella Azzurra, infine La Borra piega l’Atletico Le Melorie (1 – 0) e condivide l’ultima piazza col Montopoli.

Nel campionato Juniores prosegue il braccio di ferro tra il Calci primo con trentatre punti ed il Forcoli secondo con trentadue. I primi ne rifilano nove nel derby contro il Sextum Bientina (9 – 1), mentre i secondi ne segnano tre ad Oratoio sul campo della Scintilla (0 – 3). Monteserra è terzo col 6 – 2 al Treggiaia. L’unico pareggio d giornata è quello tra il Migliarino Vecchiano e l’Atletico Etruria (2 – 2).