Calcio. Terza: Porta a Lucca e Calasanzio di misura

Pisa 29 gennaio 2025 – Trenta reti nel girone A di Terza Categoria nella sedicesima giornata di campionato. Il Porta a Lucca è sempre più protagonista con la tredicesima vittoria stagionale che la porta a quarantadue punti in classifica: questa volta a I Passi cade il Fabbrica battuto 1 – 0 grazie ad una rete di Franchini. A meno tredici troviamo la seconda della classe, il Pappiana, che batte 2 – 1il Ponteginori. La Marinese è terza dopo aver espugnato (1 – 2) il campo di un Pisa Ovest fermo a ventiquattro punti. Quarta piazza condivisa da Via di Corte e Marciana con ventisette punti: i primi travolgono 4 – 1 la Bellani terzultima, mentre i secondi pareggiano 1 – 1 a Montefoscoli. Quasi un terzo delle reti realizzate in questo turno le segna la Nuova Popolare Cep che ne rifila ben otto all’ultima della classe Legoli (8 – 0). Cinquina interna del Lajatico ai danni del CB Pisa (5 – 1). Al Comunale di Putignano, tra Ospedalieri e Filettole termina 1 – 1 con i gol di Merlotto e Simonelli. Nella classifica dei cannonieri sono in tre al comando con dieci reti realizzate: Galli del CB Pisa, Carmignani del Pappiana e Fiorini del Pisa Ovest.

Nel girone B ventiquattro reti realizzate e due vittorie esterne. La più importante è quella per 0 – 1 della capolista Calasanzio sul campo dell’Atletico Le Melorie: un successo che da tre punti agli ospiti, quei tre punti di vantaggio rispetto alla seconda della classe, il Casciana Terme Lari che in casa ha battuto l’Oltrera per 2 – 0 con la doppietta di Allegri. Secondo a trentadue punti anche il Ponte a Elsa che cala il poker sul Città di Montopoli (4 – 0). Al quarto posto con trentuno punti il Santa Maria a Monte ed il Casenuove Gambassi. I primi superano 6 – 0 La Borra con la doppietta di Salvaggio e le reti di Rossi, Botrini, Rosi e Maccanti, mentre i secondi piegano 3 – 1 i Giovani Fucecchio. Sesta piazza per il Treggiaia che si sbarazza agevolmente del Ponzano 3 – 0. Il Perignano pareggia 1 – 1 sul campo del Monteserra (Diodati e Misiti a tabellino). La doppietta di Samb regala i tre punti alla Stella Azzurra sul campo del Casteldelbosco. E proprio Samb è il capocannoniere del girone con tredici reti finora messe a segno. Negli ultimi tre posti troviamo l’Oltrera con dieci punti, il Montopoli con otto e La Borra con sette.

Nel campionato Juniores provinciale il Calci spara una dozzina di reti al Treggiaia (12 – 0) è stacca il Forcoli di due punti dato che quest’ultimo non passa sul campo del San Prospero Navacchio (1 – 1). Monteserra terzo con lo 0 – 4 a Putignano contro gli Ospedalieri e Scintilla quarta col 4 – 1 alla Freccia Azzurra sempre ultima zero punti.