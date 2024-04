Calcio. Terza: Montopoli si regala una soddisfazione

Pisa 19 aprile 2024 – Due vittorie interne, due pareggi ed un successo esterno nel girone A di Terza Categoria. La capolista Terricciola dopo i festeggiamenti per la vittoria del campionato, della Coppa e della promozione in Seconda Categoria scivola contro il Montopoli terzultimo. La squadra di casa sotto a causa di un’autorete, sfodera una grande reazione e rimonta con le reti di Barbieri, Lleshi e Ferraro chiudendo la sfida sul 3 – 1.

La Fornace seconda cade 0 – 3 in casa contro il Via di Corte, ma Il Romito terzo fallisce l’aggancio perché non va oltre il pareggio a retio bianche interno contro il Pappiana (0 – 0). La sconfitta de La Fornace da fiato e speranze al Montefoscoli quarto con trentanove punti che però non riesce a vincere in trasferta contro il fanalino di coda Ponteginori: termina 1 – 1 con i gol messi a segno da Neri e Del Bono. C’è anche il Pisa Ovest in corsa visto che il Legoli non si è presentato: 3 – 0 a tavolino per la società di Porta a Mare.

Il re dei bomber è Bertini del Terricciola con diciotto reti, seguito dal compagno Villa con diciassette. Prossimo ed ultimo turno di sabato con inizio gare alle ore 16 in contemporanea su tutti i campi: Via di Corte – Montopoli, Terricciola – Il Romito, Pappiana – Pisa Ovest, Montefoscoli – Filettole, Legoli – Ponteginori, e Bellani – La Fornace.