Calcio. Terza: La Corte promossa in Seconda

Pisa 2 maggio 2024 – Nel girone A della Terza Categoria il Terricciola campione è già in vacanza in vista della prossima stagione, mentre non si conosce ancora il nome della vincitrice dei play-off che la accompagnerà in Seconda Categoria. Nella semifinale play-off il Romito ha superato 2 – 0 il Montefoscoli. I pontederesi arrivati terzi in campionato hanno eliminato in casa il Montefoscoli quarto dopo la stagione regolare. Ed ora sono attesi alla finalissima contro La Fornace per giocarsi la promozione in Seconda Categoria nella stagione 2024/25. Per i ragazzi di mister Leggerini è stata una gara dura, contro un Montefoscoli di mister Perini tenace, rimasto in partita sino al centoventesimo minuto, ai supplementari. Romito che rimane in dieci e Montefoscoli che ha almeno tre occasioni per portarsi in vantaggio ma non le sfrutta. Poi nella ripresa si ristabilisce la parità numerica, ed anzi gli ospiti rimangono in nove ribaltando completamente le forze in campo. Così nel finale prima Pierini al 110’ e poi Scarfone al 118’ decidono il match a favore de Il Romito. Nel girone B invece non si disputano i play-off con gli empolesi dell’Avane campioni e La Corte promossa direttamente per la regola della ‘forbice’: nove i punti di distacco dalla terza classificata Porta a Lucca, fermata sull’1 – 1 a Perignano. Una bella promozione per la squadra di mister Giaconi che all’esordio ha realizzato ben quarantanove punti in ventidue gare. Quindici vittorie, quattro pareggi e solo tre sconfitte per i calcesani capaci di segnare un gol in più e subirne tre in meno rispetto all’Avane campione. Miglior attacco e miglior difesa del campionato.