Calcio. Terza: la Coppa al Terricciola

Pisa 22 febbraio 2024 –– Il Terricciola si aggiudica la Coppa Provinciale di Terza Categoria. Al ‘Marconcini’ di Pontedera la finale contro il Porta a Lucca termina 4 – 1 con il Terricciola a segno con una doppietta di Bertini e con le reti di Vannucci e Villa. Una bella vittoria dunque per la società giunta a questa finale dopo i pareggi contro Montefoscoli e Romaiano e la vittoria per 6 – 0 contro il Montopoli nel girone di qualificazione, poi il successo 3 – 0 sul Perignano a quarti di finale, e la vittoria 3 – 1 contro il Casteldebosco nella semifinale. La squadra di mister Perugi si conferma dunque grande protagonista in questa stagione, dato che anche in campionato è prima in classifica nel girone A con quarantasei punti in diciassette gare. Nell’ultimo turno la squadra ha vinto 1 – 3 a Montefoscoli con i gol di Iacopini, Bertini e Villa. Questi ultimi due guidano la classifica cannonieri rispettivamente con sedici e quattordici reti. Insomma meglio non poteva desiderare Terricciola. Al secondo posto La Fornace che espugna 1 – 4 Ponteginori, terza piazza per Il Romito, comunque fuori dai giochi con il suo meno dieci rispetto al Terricciola. Il Via di Corte vince sul campo della Popolare Cep 1 – 2, mentre la Bellani si aggiudica il derby al ‘Ridondelli’ contro i padroni di casa del Filettole. Un punto in più per i rossoblù arriva dal pareggio infrasettimanale contro il Ponteginori (0 – 0). Parità anche tra Legoli e Pappiana (2 – 2), mentre il Pisa Ovest batte di misura il Montopoli (1 – 0). Nel prossimo turno derby tra la Bellani e La Popolare Cep, mentre il terricciola ospita il Legoli. Nel girone B Avane e La Corte sono appaiate in testa con trentatre punti, ma la prima ha una gara in meno rispetto alla seconda. La Corte si è fatta firmare sul 2 – 2 in trasferta sul campo del Calasanzio e non ha approfittato facendo bottino pieno. Al terzo posto il Perignano che ha vinto 1 – 2 a Marciana. Un Marciana ultimo ma mai domo che rende la vita difficile agli avversari nei novanta minuti che disputa. Il Perignano è adesso a meno quattro dalle due squadre di testa. Quarto posto per il Porta a Lucca che espugna 2 – 3 Casteldelbosco con i gol di Cascioli, Mulè e Grassini. La rete di Cascioli permette al giallorosso di essere primo in classifica cannonieri. Vittorie esterne per l’Oltrera al Campo ‘Abetone’ contro la Freccia Azzurra (0 – 1) e per il Ponte a Elsa a Fucecchio (0 – 2). Nel prossimo turno Avane e La Corte in casa, rispettivamente contro Calasanzio e Casteldelbosco.