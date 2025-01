Calcio. Seconda: vince solo l'Atletico

Pisa 7 gennaio 2025 – Nel campionato di Seconda Categoria nel girone A il 2025 si apre molto male per le due pisane. Il Migliarino Vecchiano torna sconfitto dalla trasferta sul campo del San Vitale Candia: vittoria di misura (1 – 0 per la formazione locale a segno con Pezzetti. La Fivizzanese capolista pareggia ed allunga a più sul Migliarino Vecchiano che scivola al terzo posto superato dalla Carrarese Giovani che espugna Massarosa per 1 – 2 e conquista il secondo posto in classifica. Perde come anticipato anche il Pontasserchio superato per 1 – 2 in casa al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato dal Dallas Romagnano. La rete del bomber albanese Shkurti vanificata da quelle ospiti di Cagetti e Martinucci. Pontasserchio ora settimo, purtroppo a meno nove da Villafranchese e Monzone che occupano le ultime piazze play-off. Il campionato è ancora lungo ma per rimettersi in carreggiata ci vuole la rincorsa.

Nel girone G in testa la Bellaria Cappuccini di Pontedera con trentasette punti (vittoria 1 – 3 a Volterra), seguita dal Castelfranco con trentacinque, dal Capannoli con trentaquattro e dalle Capanne con trentatre. Sono queste quattro squadre a giocarsi la promozione diretta in questa seconda parte del campionato. La prima pisana è il San Prospero Navacchio di mister Niccolini al sesto posto con ventitre punti in sedici partite. Questo nonostante la brutta sconfitta interna incassata domenica contro il Sextum Bientina. Uno 0 – 3 davvero pesante. Un punto sotto al San Prospero, al nono posto in classifica troviamo l’Atletico Cascina protagonista di una gran bella vittoria in trasferta sul campo del Ponte a Cappiano. Un gol per tempo, di castagna ed Amoroso decidono la gara e portano tre punti pesanti a casa. Mister Simonetti conquista dunque una vittoria con il suo tridente offensivo giovane e la sua difesa dinamica ed altrettanto giovane, reparti supportati da un centrocampo esperto e marpione. La Corte perde 3 – 2 in trasferta sul campo delle Capanne e rimane quartultima con tredici punti (due vittorie, sette pareggi ed altrettante sconfitte). Al tappeto anche il Ponte delle Origini travolto da una ‘manita’ sul campo del Castelfranco secondo: non la miglior partita per risalire la china. Ultimo posto con cinque punti uno in meno de La Fornace battuta in casa 0 – 3 dal Terricciola.