Calcio. Seconda: turno duro per le pisane

Pisa 13 gennaio 2024 – Sedicesima giornata di campionato in Seconda Categoria. Nel girone A, per trovare una pisana bisogna scendere fino all’ottavo posto occupato dal San Prospero Navacchio in coabitazione con il Monzone. All’Arena arriva la capolista Carrarese Giovani e sarà un pomeriggio di fuoco per la formazione di mister Carducci. I primi della classe sono incalzati dalla Fivizzanese e devono vincere. E proprio la Fivizzanese incontra un’altra pisana a pochi chilometri di distanza, a Putignano. Al Campo ‘Arno’ il Ponte delle Origini, terzultimo con quattordici punti, proverà a contenere gli ospiti pronti a sfruttare un passo falso della Carrarese Giovani. Carrarese Giovani che domenica scorsa ha vinto di misura proprio al Campo ‘Arno’ (0 – 1). Il Pontasserchio attende al Comunale ‘Scirea’ di Arena Metato la Villafranchese quinta. Dopo la sconfitta interna contro la Fivizzanese di domenica scorsa, la squadra deve tornare a fare punti. Gli Ospedalieri penultimi con dieci punti fanno visita al Ricortola quinto: gara proibitiva che richiede una grande prestazione. Nel girone B, il Migliarino Vecchiano quarto in classifica con ventisette punti di mister Andreotti attende al Comunale ‘Faraci’ gli ospiti dell’Academy Tau (ventitre punti). Obbiettivo vittoria per accorciare sul Sextum Bientina terzo e sul Montecarlo secondo: entrambe in trasferta le rivali. L’Atletico Cascina quartultimo con dodici punti in quindici gare gioca in trasferta sul campo del San Macario Oltreserchio. Gara difficile per la squadra di mister Simonetti che dovrà arginare l’attacco dei locali, uno dei migliori della categoria se vorrà portar via qualcosa da questa trasferta lucchese.