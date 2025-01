Calcio. Seconda: La Corte della vittoria

Pisa 28 gennaio 2025 – In Seconda Categoria si è giocato il diciannovesimo turno di campionato. Nel girone A il Migliarino Vecchiano batte 2 – 1 al Comunale ‘Faraci’ la Villafranchese e resta in scia della Fivizzanese capolista (a più sei) e della Carrarese Giovani (a più uno). Sfida decisa ancora una volta dalla doppietta del bomber Aufiero più che mai capocannoniere del campionato con ben diciotto centri stagionali fino a questo momento. Pontasserchio sconfitto in trasferta, travolto 5 – 2 sul campo dell’Atletico Carrara. Le reti della squadra di mister Carboni sono state messe a segno da Shkurti e Barbani. Ventiquattro punti per il Pontasserchio che occupa la nona posizione. Domenica prossima Migliarino Vecchiano in trasferta sul difficile campo del Monzone, mentre il Pontasserchio aspetta al Comunale ‘Scirea’ il Corsanico che lo precede di due punti.

Nel girone G la capolista Bellaria Cappuccini non va oltre lo 0 – 0 interno contro il Ponte a Cappiano. Atletico Cascina sconfitto 0 – 2 in casa dalle Capanne che con questo successo si portano ameno quattro dalla capolista Bellaria Cappuccini. Atletico Cascina che si ritrova quintultimo con ventitre punti ma von un buon margine di forbice dalle ultime della classe. La Corte vince il derby contro il San Prospero Navacchio. La squadra di casa si impone grazie alle reti messe a segno da Giannini e da Ghelli, mentre non serve la rete ospite siglata dal bomber Fiumalbi. San Prospero Navacchio dunque fermo a ventisei punti, decimo posto in graduatoria, mentre La Corte si porta a diciannove punti facendo un bel balzo in classifica staccando la terzultima Santacroce (travolta 4 – 0 a Terricciola) e la coppia Ponte delle Origini e La Fornace ultime a nove punti. Ultime si, ma molto vive e speranzose: La Fornace vince infatti 0 – 2 al Comunale di Bientina contro il Sextum padrone di casa, mentre il Ponte delle Origini impone al Campo ‘Arno’ il pareggio a reti bianche (0 – 0) agli ospiti della Volterrana. Prossimo turno col testa-coda La Fornace – Bellaria Cappuccini e poi col derby San Prospero Navacchio – Ponte delle Origini. L’Atletico Cascina in cerca di punti a Santa Croce, mentre La Corte si misura a Terricciola in una gara tutt’altro che semplice.