Calcio. Seconda: il derby è del Pontasserchio

Pisa 12 febbraio 2024 –– In Seconda Categoria, nel girone A il derby tra Ponte delle Origini e Pontasserchio vede al Campo ‘Arno’ la grande vittoria del Pontasserchio (1 – 4). La squadra di mister Carboni va subito in vantaggio per 0 – 2 nella prima mezzora ed incanala la gara nella giusta direzione. Nella ripresa arriva anche la terza rete: i padroni di casa accorciano ma dopo tre minuti arriva la quarta rete del Pontasserchio che ne spegne definitivamente le velleità. Pontasserchio che scavalca proprio il Ponte delle Origini e sale all’ottavo posto con ventotto punti Gli Ospedalieri ultimi con dieci punti sono sconfitti 2 – 0 sul campo del Lido di Camaiore. Meglio il San Prospero Navacchio che pareggia all’ultimo istante in casa contro lo Sporting Camaiore all’Arena San Prospero e mantiene un punto in più sugli avversari. San Prospero Navacchio – Sporting Camaiore 1 – 1 San Prospero: Cateni, Ascani, Chetoni, Coscetti, Maini, Ulivieri (Burgalassi), Barachini (Puntoni), Biso (Gjuta Fismir), Fiumalbi, Petrini (Cappelli), Franco (Rizza). A disposizione Gjuta Fisnik, Venturi. All. Carducci Sporting Camaiore: Bernini, Costagli, Paoli, Maguina, Lari, Vanni (Del Prete), Sonetti (Giannecchini), Mariani, Pellegrini, Luisotti, Simonini (Grotti). A disposizione Bianco, Longobardi, Pardini, Raffaelli, Barsottelli. All. Palmerini Marcatori: 20’ Maguina, 95’ Gjuta Fismir Nel girone B il Migliarino Vecchiano batte al Comunale ‘Faraci’ il Ghivizzano per 1 – 0 grazie ad una rete lampo di Lorenzo Montanelli. L’Atletico Cascina conquista un buon punto al Comunale di Bientina contro il Sextum (1 – 1). Migliarino Vecchiano – Ghivizzano 1 – 0 Migliarino Vecchiano: Cioni, Longobardi, Umalini, Mori, Pardi, Paolini, Armenante (Lobue), Montanelli D., Montanelli F. (Coli), Montanelli L., Pecori. A disposizione Bettini, Giuntoli, Bandini, Balestri, Lazzarini, Benedettini, Fantozzi. All. Andreotti Ghivizzano: Cantini T., Cortopassi, Franchi (Ori), Bravi, Pieri (Cantini N.), Di Santoro, Bosi, Ghiloni M. (Rubicondo), Ghiloni E. (Bertogli), Brucciani, Silvestrini (Abrami). A disposizione Paolinelli, Rodrigues, Pellegrini. All. Venturelli Marcatore: 1’ Montanelli L. Note: espulsi Cortopassi e Ferrarini Sextum Bientina – Atletico Cascina 1 – 1 Sextum Bientina: Bellone, Mazzau, Pratali, Vannini (Vannini), Tamberi, Guidi, Cullhaj, Palazzo (Polenta), Colonna, Salusti (Tarantino), Fejzo. A disposizione Bitozzi, Ciampi M., Cittadini, Polenta, Cantini, Bernardini, Sevieri, Salvatore, Tarantino. All. Montagnani Atletico: Betti Massimiliano, Biasci (Guidi), Barra (Cerrai), Pazzini, Bertini, Battaglia, Castagna (Marra), Telloli, Tahiri, Menichetti, Amoroso (Riccetti). A disposizione Pampana, Elisei, Giusti, Grassi, Simoncini. All. Simonetti Marcatori: 15’ Colonna, 30’ Castagna

Fabrizio Impeduglia