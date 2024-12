Calcio. Promozione: San Giuliano, aggancio in vetta!

Pisa 3 dicembre 2024 – In Promozione cinquina del San Giuliano, amara sconfitta dell’Urbino Taccola. Per il San Giuliano di mister Roventini una vittoria esterna pesantissima sul campo della Lampo Meridien: tre punti infatti che consentono ai sangiulianesi di agganciare in testa alla classifica il Pietrasanta sconfitto in trasferta sul campo della Pontremolese per 1-0. Per l’Urbino Taccola invece una battuta di arresto che ferma i biancorossi al sesto posto a quota diciannove punti dopo tredici partite.

Questo il tabellino dell’anticipo. Lampo Meridien: Bartolozzi, Boghean, Bargellini (Vitolo), Di Vito, Simi (De Masi), Del Sorbo, Chianese, Viti (Mercugliano), Pirone (Bicchieri), Fattorini, Bitep. A disposizione Lusha, Prosperi, Ferrucci N., Tommasi, Del Fa. All. Magrini San Giuliano Fc: Giacobbe, Bozzi, Lici, Susini, Pasquini, Carani (Doveri G.), Doveri L. (Ghelardoni M.), Niccolai, Di Paola, Ghelardoni A., Benedetti (Cantini). A disposizione Contini, Mariani, Bellucci, Pesci. All. Roventini Arbitro: Nannucci di Prato Marcatori: 67' Benedetti, 68' Doveri L., 71' Bozzi, 72' Doveri G., 75' Del Sorbo, 85' Cantini, 93' Bicchieri

Allo Stadio ‘Taccola’ di Uliveto Terme il Firenze Ovest passa grazie ad una rete di Marghi. Sconfitta inattesa per mister Polzella. Urbino Taccola: Malasoma, Taglioli Le., Taglioli Le., Zaccagnini, Zaccagnini, Marinari, Marinari, Langella, Langella, Aliotta, Aliotta, Antoni, Antoni, Fabbrini G., Fabbrini G., Petracci, Petracci, Castellacci, Castellacci, Rossi. Rossi. A disposizione Nigro, Petri, Romeo, Risolo, Mercuri Cepparello, Cresci, Cosi, Cei, Graziani. All. Polzella Firenze Ovest: Carli, Sottili, Manetti, Piazza, Marghi, Fiscella, Baluganti, Angiolini, Marrani, Pecchioli T., Giannini. A disposizione Ciappelli, Scozzari Baio, Chiariello, Muho, Fabbri, El Jallali, Taoufik, Giardini. All. Creanza Arbitro: Passaglia di Lucca Marcatore: 47' Marghi

In Prima Categoria si ferma la serie positiva del Calci, travolto 4-1 in trasferta a Castiglioncello dalla squadra locale ora terza in classifica a due punti dal Forcoli che ha scavalcato il Fornacette. Niente da fare per i calcesani che sono caduti sotto i colpi di Moscati (doppietta), Montagnani e Grandi.

Battuto anche il Tirrenia 0-2 in casa dallo Staffoli. Ed è una sconfitta che fa male dato che è stata in uno scontro diretto: Staffoli che sale a undici punti, Montenero dieci, Atletico Etruria nove, Portuale e Tirrenia sette, con due punti di vantaggio sulla Sanromanese che chiude la classifica. Per il Tirrenia si tratta della settima sconfitta in dodici gare. E domenica sarà Portuale – Tirrenia: si salvi chi può.