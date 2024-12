Calcio. Giovanile: tre in vetta negli Allievi

Pisa 5 dicembre 2024 – Campionati tirati in questo ultimo mese del 2024. Nella categoria Allievi tre squadre al comando: il Fratres Perignano che batte 3 – 2 nel derby l’Atletico Etruria, il Romaiano fermato da Il Romito sull’1 – 1, ed il San Miniato che espugna Migliarino Vecchiano (0 – 2). Sono queste tre le squadre che si contenderanno il titolo, la quarta infatti è già a meno nove dopo nove turni di campionato.

Negli Allievi B Under 16, nel girone A l’Oltrera ed il San Giuliano sono vicine alla qualificazione alla fase regionale. Una giornata con nessun pareggio,un solo successo interno e ben quattro esterni. Blitz firmati da Forcoli, Oltrera, Fratres Perignano e Fornacette, quest’ultimo a San Giuliano che costa la vetta ai padroni di casa. Nel girone B la capolista Romaiano batte 4 – 2 il Pisa Ovest, mentre gli Ospedalieri calano la dozzina sulla Stella Rossa (12 – 0). Ancora in corsa per la fase regionale solo il San Miniato.

Nei Giovanissimi Under 15 il Fratres Perignano ha riposato ma è rimasto in testa da solo a punteggio pieno complice il pareggio a reti bianche tra San Miniato e Bellaria Cappuccini (0 – 0). Il Santa Maria supera 7 – 1 la Pecciolese. Nel girone B Atletico Etruria e Forcoli sono appaiate a quota ventisei: i primi liquidano 2 – 0 il San Frediano, mentre i secondo battono 7 – 1 la Freccia Azzurra. I Colli Marittimi regolano il Porta a Piagge (3 – 0).

Nell’Under 14, nel girone A il Forcoli ferma il Monteserra sull’1 – 1, mentre il Calci vince 1 – 2 a Porta a Lucca. Bene il Fratres Perignano che vince a Putignano contro gli Ospedalieri (0 – 1). Nel girone B, la Bellaria Cappuccini vince sul campo del Monteserra (0 – 1) e rimane appaiata a quota ventotto allo Zambra che vince a Romito (0 – 7).