Calcio. Giovanile. Fratres Perignano protagonista, bene Forcoli e Monteserra

Pisa 14 novembre 2024 – Fratres Perignano protagonista nei campionati pisani, al comando nella categoria Allievi e nella categoria Giovanissimi. In testa anche il Forcoli nell’altro girone Giovanissimi.

Negli Allievi il Fratres Perignano vince 2–3 a Cascina e sale al comando con sedici punti in sei gare. Alle sue spalle il Romaiano, mentre al terzo posto il San Miniato. Quarta piazza per l’Atletico Etruria che perde 3–2 a Ponsacco contro il Soccer.

Negli Allievi fascia B il San Giuliano è la capolista del girone A dopo aver battuto nettamente il San Prospero Scintilla per 3–0. Capolista seguita dall’Oltrera che supera il Fratres Perignano 3–2 e dallo stesso San Prospero Scintilla. Quarta piazza per Fratres Perignano e Fornacette. Saranno queste cinque squadre a giocarsi i due posti regionali. Nel girone B in testa il Romaiano con diciannove punti (3–0 al Sextum Bientina), seguito dal San Miniato (4–1 al Soccer Ponsacco). Solo lo Zambra può impensierire le due squadre di testa (2–1 alle Colline Pisane nell’ultimo turno).

Nei Giovanissimi, nel girone A il Fratres Perignano è primo a punteggio pieno con diciotto punti. Con una gara in più anche la Bellaria Cappuccini che espugna Santa Croce per 0–1. Bel campionato finora per il San Miniato che si impone 0–3 a Ponsacco contro il Soccer. Quarto posto per il Santa Maria fermato a Pontedera da Il Romito (0–0). Nel girone B il Forcoli ha diciannove punti con lo 0–2 ottenuto a Santa Maria a Monte. Alle sue spalle l’Atletico Etruria che ha vinto sul campo degli Ospedalieri per 1–3. Non molla il Porta a Piagge col 6–0 al Sextum Bientina. Bene anche i Colli Marittimi che ne rifilano dieci alla Marinese sul litorale (0–10).

Nei Giovanissimi B, nel girone A il Monteserra a punteggio pieno, seguito dal Calci (1–9 alla Freccia Azzurra) e dal Fratres Perignano che nello scontro diretto supera il Fucecchio (1–0). Nel girone B comandano Zambra (8–0 al Santacroce) e Bellaria Cappuccini (0–2 a Galleno). Il Monteserra B ne fa dieci a Peccioli (0–10).

In lucchesia il Monteserra al comando negli Allievi col 9–0 al Sextum Bientina. Pisa Ovest battuto dal Luccasette (1–0) e fermo al sesto posto. Male le altre pisane, tutte sconfitte. Ultimo posto a quota zero per la Scintilla superata 2–5 dall’Aquila Sant’Anna in casa.