Calcio. Giovanile: Fratres Perignano, Mobilieri e Fornacette in testa

Pisa 19 dicembre 2024 – Due pareggi per le due pisane protagoniste nel campionato regionale Juniores Elite. Il Fratres Perignano pareggia in casa allo Stadio “Matteoli” contro il Forte dei Marmi (1 – 1) e con lo stesso risultato il San Giuliano pareggia in casa allo Stadio “Bui” contro la Lampo Meridien (1 – 1). Nel regionale Mobilieri Ponsacco al comando nonostante il 3 – 3 interno nel derby contro la Bellaria Cappuccini. Il Fornacette si risolleva grazie al 3 – 0 contro l’Audace Isola d’Elba mentre il San Miniato batte il Pisa Ovest (1 – 0) relegandolo al penultimo posto con quattordici punti. Tra San Miniato Basso e Cenaia è 1 – 1 mentre l’Urbino Taccola cade a Venturina.

Negli Allievi Regionali Elite la Sestese travolge con una ‘manita’ l’Oltrera per 5 – 0. Pontederesi comunque a più nove sulla salvezza. Nel regionale Fornacette in testa col 2 – 0 al Grosseto. Il Calci batte il follonica Gavorrano 3 – 1 e con lo stesso risultato in trasferta il Forcoli Valdera espugna il campo del fanalino di coda Poggibonsese (1 – 3). Pericolosa sconfitta della Bellaria Cappuccini sul campo della Portuale (1 – 0). Ancora sconfitto il San Giuliano: 0 – 2 in casa contro il Ghiviborgo (più sei sulla retrocessione).

Nei Giovanissimi Regionali la capolista Pro Livorno Sorgenti vince sul campo del Monteserra (0 – 1) e ne spegne le velleità portandosi a più sette. Il Calci è secondo dopo aver vinto sul campo del Romaiano penultimo (0 – 2). Il Pisa Ovest espugna il campo della Colligiana, mentre il Fornacette vince all’Isola d’Elba (1 – 4). Trema l’Oltrera battuto in casa dal Monteriggioni e con un solo punto sulla retrocessione. Il San Giuliano espugna Margine Coperta (0 - 2).

Negli Allievi provinciali il Fratres Perignano vince lo scontro diretto contro il San Miniato 1 – 0 e si porta in testa agganciando i rivali ed il Romaiano. Lotta avvincente fra queste tre compagini.

Anche nei Giovanissimi domina il Fratres Perignano con la decima vittoria consecutiva. Il 2 – 0 alla Giovanile Valdicecina fa toccare i trenta punti alla squadra rossoblù nel girone A. L’Atletico Etruria è protagonista nel girone B: nello scontro diretto il Forcoli si salva nel finale pareggiando 3 – 3 una partita dai punti in palio pesantissimi. I Colli Marittimi sornioni al terzo posto.

Nella fascia B lo Zambra vince lo spareggio contro la Bellaria Cappuccini per 2 – 3 ai tempi supplementari e si guadagna la seconda fase regionale. Dopo essere stata estromessa dai campionati regionali per illecito sportivo, torna un piccolo sorriso in casa Zambra.