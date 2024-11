Calcio. Eccellenza. Pari tra Mobilieri e Cenaia

Pisa 25 novembre 2024 – Nessuna vittoria per le pisane in Eccellenza in questa dodicesima giornata del girone di andata. A Ponsacco è terminato in parità il derby tra i Mobilieri ed il Cenaia. La squadra di mister Massimo Macelloni, grande ex della sfida, sblocca la gara poco prima della mezzora grazie ad una rete di Canessa. Il Cenaia di mister Nicola Sena pareggia allo scadere della frazione con Crecchi. Questo il tabellino del derby. Cenaia che scivola a meno cinque dalla capolista Camaiore, Mobilieri Ponsacco che conservano due punti di vantaggio su Fratres Perignano e Fucecchio. Mobilieri Ponsacco: Campinotti, Fischer, Crecchi, Mancini, Colombini, Regoli, Penco, Borselli, Imbrenda, Pallecchi, Marrocco. A disposizione Lampignano, Guerrucci, Gemignani, Di Giulio, Pisani, Pini, Volpi, Mengali, Morana. All. Macelloni Cenaia: Baglini, Rossi, Di Bella, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici, Canessa, Neri F., Puccini. A disposizione Turini, Goretti, Bartolini, Calloni, Cocucci, Pecchia, Ferretti, Salvadori, Conticelli. All. Sena Arbitro: Rinaldi di Empoli Marcatori: 29' Canessa, 44' Crecchi

Dopo il successo sui Mobilieri Ponsacco, altra prestazione importante del Fratres Perignano contro lo Sporting Cecina. Vantaggio del bomber Taraj poco dopo la metà della prima frazione, ma gli ospiti pareggiano con Skerma al 61’. Rammarico in casa rossoblù per le tante occasioni non sfruttare che potevano dare la seconda vittoria consecutiva. Ecco il tabellino della sfida. Fratres Perignano: Serafini A., Ricci, Brisciani, Passerotti, Genovali, Lucaccini, Misseri, Zocco, Taraj, Viola, Rossi G.. A disposizione Becherini, Mogavero, Carrai D., Forte, Papi, Mariani T., Bracci, Venturin, Ferrari. All. Falivena Sporting Cecina: Cappellini, Milano, Fiorini, Ghilli, Startari, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Skerma, Rovini, El Falahi. A disposizione Gliatta, Pozzobon, Saba, Cionini, Giovannucci, Fiorentini, Fofana, Giannini E., Moroni. All. Miano Arbitro: Grigoriadis di Siena Marcatori: 25' Taraj, 61' Skerma

La Cuoiopelli sfiora l’impresa con la capolista Camaiore, ma alla fine soccombe subendone la rimonta. Vantaggio al 40’ della prima frazione con Campo. Nella ripresa però arriva prima il pareggio del bomber Chiaramonti e poi la rete del sorpasso di Ricci. Cuoiopelli sempre ultima da sola, Camaiore che allunga a più cinque sul Cenaia. Questo il tabellino. Cuoiopelli: Fogli, Arrigucci, Tuzi, Burato, Covino, Porcellini, Hanxhari, Mancino, Turini, Campo, Tassi. A disposizione Pannocchia F., Bocini, Innocenti, Vannuzzi, Maglio, Ferraro, Rocco, Cavallini L., Mancini. All. D Addario Camaiore: Barsottini, Borgia, Belli, Granaiola, Zambarda, Velani J., Da Pozzo, Amico, Chiaramonti, Cornacchia, Bacci. A disposizione Barsaglini, Navari, Bologna, Zavatto M., Anzillotti, Maini, Fani, Ricci F., Nardi. All. Cristiani Arbitro: Bulletti di Pistoia Marcatori: 40' Campo, 80' Chiaramonti, 90' Ricci M.