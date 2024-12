Calcio. Eccellenza. Derby al Fratres Perignano

Pisa 10 dicembre 2024 – La quattordicesima giornata del girone di andata di Eccellenza esalta il Fratres Perignano che vince il derby contro il Cenaia allo Stadio ‘Matteoli’, supera i Mobilieri Ponsacco ed aggancia il Fucecchio a quattordici punti. Una vittoria meritata al termine di una prestazione importante contro i cugini del Cenaia, ora quarti a quota ventiquattro punti in classifica. La sblocca Rossi, il Cenaia pareggia con Signorini, ma allo scadere arriva la zampata decisiva di Cutroneo che vale tre punti pesanti.

Questo il tabellino.

Fratres Perignano: Serafini A., Ricci, Mogavero, Zocco, Genovali, Lucaccini R., Badalassi (Cutroneo), Misseri (Gamba), Taraj, Viola, Rossi G.. A disposizione Becherini, Lupi, Mariani T., Brisciani, Ferrari, Carrai D., Zampardi. All. Falivena Cenaia: Baglini, Rossi, Solimano, Remorini, Signorini, Puleo, Papini, Quilici (Bartolini), Canessa, Ferretti (Pecchia), Apolloni (Puccini). A disposizione Turini, Goretti, Calloni, Cocucci, Salvadori, Franceschi. All. Sena Arbitro: Dossetto di Pinerolo Marcatori: 71' Rossi G., 76' Signorini, 90' Cutroneo Affondano i Mobilieri Ponsacco in casa contro la capolista Camaiore. Ospiti al comando con ben otto punti di vantaggio sullo Sporting Cecina secondo. Mobilieri terzultimi con tredici punti, appaiati al Certaldo e con tre punti di vantaggio sul Pontebuggianese penultimo.

Ecco il tabellino.

Mobilieri Ponsacco: Lampignano, Gemignani (Fischer), Crecchi (Guerrucci), Mancini, Colombini, Regoli, Volpi (Pini), Borselli, Andreotti, Imbrenda, Marrocco. A disposizione Campinotti, Di Giulio, Pisani, Penco, Riccomi, Morana. All. Macelloni Camaiore: Barsottini, Borgia, Belli, Granaiola (Fani), Zambarda, Velani J., Anzillotti, Amico, Chiaramonti (Kthella), Cornacchia (Bacci), Nardi (Da Pozzo). A disposizione Barsaglini, Zavatto M., Bologna, Ricci M., Bastillo. All. Cristiani Arbitro: Mascelloni di Grosseto Marcatori: 45' e 60' Chiaramonti, 85' Da Pozzo

Cuoiopelli sempre a ultima con quattro punti, ma tenace e mai doma in campo. La Pro Livorno Sorgenti passa a Santa Croce ma solo nel finale per 1 – 2 grazie alla doppietta di Morelli, in mezzo alla quale il pareggio di Campo.

Questo il tabellino.

Cuoiopelli: Fogli, Arrigucci, Tuzi, Maglio, Innocenti, Porcellini, Vannuzzi, Tassi (Ferraro), Pinna (Mancini), Campo (Rocco), Turini (Cavallini L.). A disposizione Pannocchia F., Bocini, Bindi, Hanxhari, Mancino. All. D’Addario Pro Livorno Sorgenti: Bettarini, Faye, Lischi A., Freschi (Marchetti), Rotunno, Signorini, Sottile, Santagata, Morelli, Gjini (Pratesi), Casanova. A disposizione Strambi, Buonaccorsi, Maffei, Putrignano, Romanacci, Di Tora, Tantardini. All. Bandinelli Arbitro: Bulletti di Pistoia Marcatori: 30' e 87’ Morelli, 61' Campo