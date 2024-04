Calcio. Dilettanti: pisane a caccia di punti

Pisa 20 aprile 2024 – La terzultima gara del campionato di Promozione mette di fronte all’Urbino Taccola la trasferta sul campo dei Colli Marittimi. Dopo la sconfitta ad Uliveto contro i fiorentini del Centro Storico Lebowski, la squadra di mister Taccola, sesta in classifica, cerca il riscatto ma soprattutto di mantenere la posizione senza farsi avvicinare dai diretti avversari e magari anche superare dall’Invicta Sauro settimo. In Prima Categoria si disputa la ventottesima giornata. Il San Giuliano campione (venticinque vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta) è ospite del Selvatelle secondo in classifica a meno ventuno. Padroni di casa che vogliono blindare la posizione da una rimonta del Forcoli terzo a meno cinque. Il Calci settimo con trentotto punti attende la nobile decaduta Fc Ponsacco allo Stadio Comunale di Via Tevere. Rossoblù quintultimi all’assalto della salvezza diretta ad oggi raggiunta da Torrelaghese, Fornacette e Tirrenia. La Cella, terzultima con ventiquattro punti, ospita al Comunale ‘Betti’ la Pecciolese, aggrappata con trentanove punti insieme all’Atletico Etruria, al raggiungimento della qualificazione paly-off. Il San Frediano, penultimo con ventitre punti, cerca punti salvezza vitali sul terreno di una Sanromanese quarta e proiettata alla qualificazione play-off. Il Tirrenia, che non ha più in panchina mister Stefano Vuono sostituito dal direttore sportivo Nicola Tortiello, gioca a Staffoli con l’intento di conquistare gli ultimi punti necessari alla salvezza diretta. In Seconda Categoria si gioca la terzultima gara della stagione regolare. Nel girone A il Pontasserchio è ospite del San Vitale Candia quartultimo, mentre il Ponte delle Origini è atteso dal Massarosa quinto. Gli Ospedalieri, più che contro lo Sporting Camaiore in trasferta, giocano contro la matematica per allontanare la retrocessione. Il San Prospero Navacchio gioca all’Arena contro il Monzone una gara che rappresenta quasi una finale per poter ancora sperare di evitare i play-out. Nel girone B il Migliarino Vecchiano quarto deve fare punti sul terreno del Piazza 55, squadra che non ha più nulla da chiedere, mentre l’Atletico Cascina penultimo si gioca una gara fondamentale in casa contro il Ghivizzano quinto.