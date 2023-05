Basket, nei playoff per la serie B, la PF Pisa supera in gara 3 Porcari e vola in finale

Pisa, 7 maggio 2023 – La Pallacanestro Femminile Pisa è in finale per il secondo anno consecutivo, nei play-off per la conquista della serie B: contro ogni pronostico, sul campo incandescente di Porcari, in cui avevano sempre perso nel corso della stagione, le ragazze di Sergio Ferro hanno vinto, di un solo punto, gara 3 della semifinale, contro il locale Basket Femminile, grazie ad un finale travolgente, al termine di un match giocato con intensità e coraggio, in una situazione ambientale non facile. LA CRONACA – In uno scenario di grande tensione sugli spalti, con il palasport locale gremito oltre ogni modo, anche con una folta rappresentanza pisana, la gara è iniziata con errori da ambo le parti, in un primo quarto chiuso su un punteggio calcistico di 3-3, con le due squadre incapaci di trovare la necessaria serenità per le conclusioni. Nel secondo, Porcari sembra scrollarsi di dosso un po’ di tensione e, con un parziale di 12-5, mette pericolosamente la freccia, andando al riposo sul 15-8. Negli spogliatoi, coach Ferro sa dosare le parole e ricompatta il gruppo, che rientra in campo macinando gioco, riuscendo a riagguantare Porcari sul 22-22, alla fine del terzo periodo. L’ultimo quarto è al cardiopalma: i due quintetti procedono punto a punto fino a pochi secondi dal termine, quando Barbieri inventa in sospensione il canestro del sorpasso definitivo, a 13 secondi dalla fine. I VALORI – Quando Sergio Ferro commentava che questa squadra ha tutte le caratteristiche per battere chiunque, non si sbagliava: la PF Pisa ha infatti saputo smontare pezzo per pezzo tutte le sicurezze delle favorite Tessaro e compagne, che forse hanno sentito più del dovuto la pressione, davanti al proprio pubblico. Oltre a Conti, unica in doppia cifra, con 10 punti, tutte le biancorosse sono degne di menzione, nella miglior gara dell’anno per intensità e determinazione. LA FINALE – Adesso la finalissima contro la Pallacanestro Femminile Firenze, compagine molto tecnica, con ottime tiratrici da fuori, con gara 1 in programma a Firenze nel prossimo fine settimana: a coach Ferro, assoluto protagonista in questi play-off, il compito di tenere alte concentrazione e motivazione, per salire l’ultimo gradino. BF Porcari-PF Pisa 31-32 Progressivo: 3-3, 15-8, 22-22 PF Pisa: Lafiosca, Sgorbini 2, Ferri, Mbeng 6, Benedettini 6, Beccari, Barbieri 8, Garruto, Cioni, Nannini, Sereni, Conti 10. All.: Ferro. GC