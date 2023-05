Basket, nei playoff per la serie B, la PF Pisa supera in gara 2 Porcari e torna a sognare

Pisa, 4 maggio 2023 – Impresa della Pallacanestro Femminile Pisa, che, davanti al proprio pubblico, vince allo sprint gara due della semifinale dei play-off per la promozione in serie B, contro il favorito Porcari. Le ragazze di Sergio Ferro hanno dato tutto quello che avevano, disputando una partita vibrante fino all’ultimo secondo, dimostrando che, quando la squadra gioca con questa convinzione e compattezza per tutti i quaranta minuti, ogni vittoria è possibile. LA CRONACA – Davanti a tribune finalmente gremite, con un nutrito numero di tifosi venuti appositamente da Porcari, pronti a festeggiare il raggiungimento della finale dopo la vittoria in gara uno, le biancorosse hanno giocato una partita perfetta, ribattendo colpo su colpo alle avversarie, con un punteggio in equilibrio alla fine del primo quarto (16-15) e al riposo (28-27). Una squadra compatta, con poche sbavature, sia in difesa sia in attacco, è riuscita ad imbrigliare il solito gioco aggressivo di Porcari, alternando la difesa ad uomo con la zona, ben guidata da coach Ferro, che è riuscito a mantenere la squadra concentrata, ruotando opportunamente le ragazze in campo. La svolta del match è avvenuta alla fine del terzo periodo, quando Pisa è riuscita ad allungare e chiudere a +6 prima dell’ultima frazione, in cui la partita ha visto il ritorno di Porcari, con Tessaro sugli scudi, con 12 punti negli ultimi 10 minuti. Le ragazze pisane non hanno però subito il contraccolpo psicologico e sono riuscite a tenere fino a 26” dalla fine, quando, con la PF avanti di un canestro, una palla persa in attacco ha fatto temere il peggio; sulla rimessa laterale, la difesa asfissiante a tutto campo ha però impedito alle tiratrici avversarie di arrivare alla conclusione, decretando il successo pisano. I VALORI - Da segnalare l’ottima prova di Sereni, generosa in cabina di regia, con 12 punti realizzati, e la rientrante Conti con 10 punti, riferimento insieme a Mbeng sotto i tabelloni. Adesso l’appuntamento è a Porcari, sabato alle 20,30, per lo spareggio che deciderà la squadra sfidante della PF Firenze nella finale per la promozione in serie B. PF Pisa-BF Porcari 56-54 Progressivo: 16-15, 28-27, 44-38 PF Pisa: Sgorbini 4, Ferri 5, Mbeng 8, Benedettini 8, Beccari 1, Barbieri 4, Garruto 4, Cioni, Nannini, Carboni, Sereni 12, Conti 10. All.: Ferro. GC