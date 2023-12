Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa festeggia il Natale

Pisa, 22 dicembre 2023 – Nello scenario della rinnovata palestra di Via Possenti, la Pallacanestro Femminile Pisa ha festeggiato il Natale alla presenza di atlete, famiglie, tecnici e dirigenti. Nel corso della manifestazione, le ragazze dei gruppi giovanili si sono sfidate in un bel torneo di 3x3 alla cui finale hanno assistito anche molti genitori, poi la foto di gruppo, con le ragazze della prima squadra, insieme al presidente Laura Guerrini, e al presidente del GMV, Luca Benedettini, fondatore della società insieme a Sonia De Falco, presidente della IES Sport Pisa, assente per un malanno stagionale. Al termine della serata un buffet molto apprezzato, organizzato dalle famiglie, e un ringraziamento ad atlete, genitori, e addetti ai lavori, la dirigente Loretta, Cinzia Piazza, anima della pallacanestro femminile pisana, e gli allenatori Sergio Ferro, Margherita, Stefano Zari e Giovanni Azzolini, che ha animato il pomeriggio.