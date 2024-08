Basket, inizia per il GMV Basket la stagione agonistica 2024-2025

Pisa, 22 agosto 2024 – E' tempo di ricominciare: lunedì 2 Settembre inizia per il GMV Basket la stagione agonistica 2024-2025. Tutti i gruppi, seguiti dal preparatore atletico, coadiuvato dai rispettivi allenatori e assistenti, saranno chiamati ad un periodo intenso di preparazione, dapprima atletica, quindi anche tecnica e tattica, propedeutica ai prossimi impegni agonistici. La dinamica società biancoverde, da parecchi decenni protagonista della pallacanestro pisana, si presenta ai nastri di partenza con ben 7 gruppi, per la prima volta esordendo nel campionato di minibasket.

LO STAFF – Sotto la supervisione del presidente Luca Benedettini, coadiuvato dal responsabile della segreteria Fabio Mazzocchi, operano come responsabile tecnico Cinzia Piazza e come preparatore atletico Filippo Cinelli. Gli allenatori sono Giovanni Azzolini, Matilda Benedettini, Sergio Ferro, Michele Masi, Daniele Meschinelli e Cinzia Piazza.

I CAMPIONATI – Ben sette i campionati federali in cui si cimenteranno gli atleti biancoverdi con i rispettivi allenatori e assistenti, Esordienti (allenatore Giovanni Azzolini, Under 14M (Giovanni Azzolini coadiuvato da Filippo Cinelli), U15M Gold (Michele Masi coadiuvato da Daniele Meschinelli), U17M Gold (Cinzia Piazza con Matilda Benedettini), U17M Silver (Daniele Meschinelli), U19M Silver (Michele Masi coadiuvato da Sergio Ferro), Divisione Regionale 2 (ex Promozione), con coach Cinzia Piazza e assistente Daniele Meschinelli.