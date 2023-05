Basket, in C silver il Cosmocare Cus Pisa affronta l'ultima gara interna con Carrara

Pisa, 4 maggio 2023 – Penultima giornata di ritorno in C silver, con il Cus Pisa, targato Cosmocare, già promosso nella C gold della prossima stagione: la squadra di Cristiano Forti, seconda, impegnata nella lunga volata per la leadership con la Wetech's Fides Montevarchi, affronta in casa la Pallacanestro Audax Carrara, già largamente supearta all’andata, domenica alle 18 al PalaCus di Via Chiarugi. Per Benini e compagni è forse l’ultima occasione per agganciare la capolista, che riceve invece un cliente non facile come Brusa Us Livorno. PALLACANESTRO AUDAX CARRARA – Dopo una stagione in C silver, con una salvezza centrata al primo turno dei play-out, a spese di Us Livorno, Audax è ripartita da coach Cristelli, e dei confermati Tealdi (capitano e capocannoniere), Riccardi, Mezzani e Leporati, integrando un roster giovane e un po’ corto, con gli arrivi della guardia Bertuccelli, del centro Bianchini e del play Valenti. Dopo un avvio molto incerto, la formazione carrarina ha cominciato a vincere, ed è ora al decimo posto, ad un passo dalla matematica certezza dell’accesso alla C gold della prossima stagione. All’andata aveva vinto largamente il Cosmocare, agganciando in vetta la allora capolista Brusa Us Livorno: al PalAvenza si era potuto ammirare tutta la profondità del roster universitario, con tutti i giocatori a referto in campo e a segno. COSMOCARE – I gialloblù sono reduci da un successo netto e meritato sul campo della Polsiportiva Galli, a San Giovanni Valdarno, al termine di un match sempre condotto in testa, in cui undici atleti sono scesi in campo e otto sono andati a segno, con quattro in doppia cifra, dominato nel quarto conclusivo, grazie all’ingresso in campo dell’esperto Benini.

Nell’ultimo match casalingo della stagione, prima della difficile trasferta esterna di Campi Bisenzio, sul campo della terza forza del campionato, Siena e compagni hanno forse l’ultima occasione, complice il risultato di Fides Montevarchi-Us Livorno, per tentare l’aggancio alla vetta. Di là dalla corsa simbolica per la prima posizione, la gara con Carrara sarà sicuramente un altro passo avanti nel processo di formazione del roster 2023-2024, in un gruppo in cui i giovani stanno giocando ogni turno di più e meglio. Giuseppe Chiapparelli