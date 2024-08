Pisa: arrestato 47enne per spaccio di droga

Pisa, 29 agosto 2024 - La Squadra Mobile della Questura di Pisa ha arrestato un cittadino senegalese di 47 anni, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo nella zona della Stazione, gli agenti hanno notato l’uomo scambiare due sacchetti con un altro individuo, che è riuscito a dileguarsi. Fermato e perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso di mille euro in contanti e una piccola quantità di hashish. Successivamente, una perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di quasi 90 grammi di hashish, bilancini di precisione, strumenti per il confezionamento della droga e ulteriori somme di denaro. L’uomo, con precedenti specifici per reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale Don Bosco, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.