Zambito (Pd): "Nulla ha fatto il Comune"

"Il Comune di Pisa non ha fatto nulla per la basilica di San Piero a Grado". Lo ha denunciato la senatrice del Pd, Ylenia Zambito, dopo avere presentato un’interrogazione ad hoc sui lavori alla chiesa presentata nelle scorse settimane. "Nella sua risposta al mio atto parlamentare relativo ai lavori dentro la basilica - ha spiegato Zambito - il Governo ha confermato che in relazione ai danneggiamenti subiti dal campanile il Comune non ha inviato alcuna nuova richiesta di finanziamento né progetti di restauro. È la conferma di quanto temevamo, l’amministrazione è immobile e uno dei simboli della nostra città rischia di rimanere abbandonato, senza possibilità di tornare all’antico splendore".

La senatrice dem ha presentato due interrogazioni sulla vicenda e alla seconda l’esecutivo presieduto da Giorgia Meloni ha risposto nei giorni scorsi. "lo scorso anno - ha aggiunto Zambito - il sindaco Michele Conti aveva preso l’impegno di scrivere al ministero per i lavori del campanile, ma la risposta del Governo conferma l’immobilismo del Comune. Il sindaco della Lega, dunque, non parla con il governo del suo stesso colore politico". Infine, la senatrice del Pd osserva che dalla risposta dell’esecutivo "abbiamo anche avuto conferma dell’assenza di progetti ministeriali per il restauro della parte della basilica rimasta danneggiata dopo l’incendio dell’agosto scorso" e si dice "sconcertata perché non è questo il modo di governare il territorio: con gli slogan non si risolvono i problemi e questa vicenda lo conferma con chiarezza".