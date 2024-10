Scoprire la città passeggiando

Anche quest’anno il Comune di Pisa ha aderito alla giornata nazionale del Trekking Urbano giunta. La giornata si svolgerà domani ma in città è in programma anche venerdì 1° novembre. Questi i due percorsi promossi. Il primo percorso si intitola “Pisa d’acqua e di pietra”: "Attraverseremo – spiega il Comune – la città da una sponda all’altra dell’Arno, partendo dai monumenti simbolo della Piazza dei Miracoli". Punto di partenza domani e primo novembre all’Infopoint Turistico in piazza del Duomo (sempre alle ore 14.30). Il secondo percorso si intitola “Pisa tra arte e giardini” fra giardini nascosti da palazzi ed alte mura. Partenza sempre in piazza del Duomo: domani alle 15:30 e il primo novembre alle 10:30.