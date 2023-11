Ruoli speciali nell’Esercito. Si reclutano 28 sottotenenti

È aperto il bando di concorso ruoli speciali dell’Esercito attraverso il quale si prevede il reclutamento di 28 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito. E’ prevista una prova di preselezione per titoli, di possibile svolgimento solo nel caso vengano superate le 800 domande, poi una prova scritta generale su quesiti a risposta multipla e una prova scritta per la conoscenza dell’inglese. Poi una prova scritta di cultura tecnico – professionale che consisterà nello svolgimento di un elaborato sui programmi d’esame e prove di efficienza fisica. Bisogna inoltre superare gli accertamenti sanitari e attitudinali, oltre a una prova orale finale. La procedura di reclutamento è gestita tramite il portale dei concorsi on-line del ministero della Difesa, disponibile all’indirizzo https:concorsi.difesa.it dove è anche possibile scaricare e prendere visione del testo integrale del bando di concorso. La domanda deve essere presentata tramite procedura telematica attraverso lo stesso sito entro il 9 dicembre.