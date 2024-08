RobeMatte&Son di scena al San Ranieri

RobeMatte&Son in concerto alle 20 di venerdi 23 agosto, per un piacevole aperitivo, finger food o cena preso il giardino del wave bar dell’hotel San Ranieri, zona Cisanello, Pisa (prenotazioni 050971951). Trio acustico con Roberta Cingolani alla voce, Andrea Sonetti alla chitarra e Matteo Fusaro al pianoforte, per una serata pop squisitamente pop, con un pizzico di contaminazioni suol, jazz e latin jazz.

Roberta Cingolani, cantante e corista professionista, nei suoi 35 anni di carriera può ricordare, fra le tante collaborazioni, il progetto ‘Stellarium’ di Renato Zero alla Bussola Domani, il programma ‘Sembra ieri’ condotto da Iva Zanicchi su Rete 4. E’ stata corista per Andrea Bocelli, Matt Bianco, Annalisa Minetti, Gigi d’Alessio, Grazia di Michele e tanti altri. Matteo Fusaro, al pianoforte, ha collaborato con musicisti quali Claudia Campolongo e Paolo Ruffini, Joyce E. Yuille, Manuel Aspidi, Crystal White, Sabina Manetti, ed ha avuto il piacere di suonare con Rossana Casale in teatro con Sandra Milo nel 2013. Andrea Sonetti alla chitarra è amante del genere Rock & Blues ho suonato con molti gruppi labronici.