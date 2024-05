Pubbliche Assistenze, in 1500 a Pisa per l’ultimo giorno del meeting nazionale

Pisa, 26 maggio 2024 – Oggi è il giorno conclusivo del meeting nazionale delle Pubbliche Assistenze. A San Rossore c’erano oltre 1500 volontari provenienti da tutta Italia. Pisa si è aggiudicata anche i May Days, le prove di soccorso organizzate tra volontari della Toscana.

13 foto Pubbliche Assistenze, il meeting nazionale a Pisa

"Per il nostro comitato regionale - dichiara Dimitri Bettini, presidente Anpas Toscana – è un grande orgoglio che il Meeting Nazionale si sia svolto in Toscana insieme al May Days, storico evento di piazza che accomuna ogni anno tantissimi volontari. Occasioni come queste servono per stare insieme, perciò diamo il benvenuto nella nostra terra a tutti coloro che arriveranno. Ma c’è un altro scopo nobile: rilanciare con forza il messaggio delle Pubbliche Assistenze, che in tutta Italia sono portatrici sane di valori come il civismo e la solidarietà tra cittadini. Valori semplici, laici, che arrivano con forza alla popolazione in questo momento di grave difficoltà sia economica che di welfare per tutti i nostri concittadini. L’impegno di Anpas in Toscana e in tutte le altre regioni testimonia una presenza discreta ma efficace. Quella dei nostri volontari in mezzo alle persone per aiutare chi ha bisogno e tenere alto il tema della mutua assistenza nella nostra società”.

Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) nasce nel 1904, ma affonda le sue radici nelle società di mutuo soccorso e nei movimenti risorgimentali di matrice laica. Eretta Ente Morale nel 1911 è un movimento autonomo, libero e democratico che fonda la sua attività sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato. Ad oggi aggrega oltre 900 Pubbliche Assistenze presenti in tutte le Regioni d’Italia, attive nel soccorso e nell’assistenza pubblica, nella protezione civile, nella tutela dei beni comuni e del territorio. Nel 2009 l’Archivio storico di Anpas nazionale ed Anpas Toscana (con sede a Firenze) ha ricevuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Sovrintendenza Archivistica per la Toscana la dichiarazione di interesse culturale