Prende il via l'8 marzo la rassegna Marzo di Donna a Vicopisano

Vicopisano (Pisa), 4 marzo 2024 - Come ogni anno prende il via la rassegna "Marzo di Donna" nel Comune di Vicopisano, un mese di arte, cinema, teatro, storie, letture e tanti altri eventi e iniziative, promosso dal Consiglio per le pari opportunità, presieduto da Marta Galluzzo, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e l'Assessora con la relativa delega, Valentina Bertini, ogni evento è a ingresso gratuito. APPUNTAMENTO - Primo appuntamento proprio in occasione della festa della donna, venerdì 8 marzo alle 18:00, a cura di ANPI Vicopisano, "Donne nella Resistenza italiana fra riconoscimenti ed esclusioni", con Catia Sonetti, direttrice dell'Istoreco sezione di Livorno (Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporane). A seguire, alle 20:00, Porta Partigiana, un party all'insegna della condivisione, aperto a tutte e a tutti, al Circolo ARCI L'Ortaccio di Vicopisano (per informazioni [email protected]). PRESENTAZIONE - Si prosegue il 9 marzo, alle 17:00, nella Biblioteca Comunale, con la presentazione della graphic novel, edita da ASTARTE, "Donne, terra e dignità", di Antonella Selva.Dialogano con lei Renata Pepicelli, docente dell'Università di Pisa, e Roberta Denaro, docente dell'Università degli Studi L'Orientale, di Napoli. Il 10 marzo, alle 21:00, in collaborazione con la Casa della Donna di Pisa, al Teatro di via Verdi di Vicopisano, andrà in scena lo spettacolo "Maldoriente", di e con Serena Gatti, liberamente ispirato ai romanzi di Suad Amiry, produzione Azul Teatro. Ingresso libero a offerta per la "Campagna donne Gaza". RASSEGNA - Gli ultimi due appuntamenti della rassegna sono a cavallo tra marzo e aprile. Il 22 marzo, alle 18:00, nella splendida cornice di Villa Rita a Noce, ci sarà spettacolo "Donne all'ombra della storia", a cura delle Guide Turistiche di Pisa, e 6 aprile, alle 18:00, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale, sarà proiettato il film documentario "70 anni di "AIED - Associazione Italiana Educazione Demografica." Ogni ingresso è gratuito, per informazioni sugli eventi e sul Consiglio Pari Opportunità è possibile scrivere a [email protected]. Approfondimenti sulle iniziative anche sul sito www.comune.vicopisano.pi.it. M.B.