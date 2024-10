Pisa, un bus della Finanza per i piccoli pazienti oncologici

Pisa, 4 ottobre 2024 - Nell’alveo delle iniziative di valorizzazione della ricorrenza del 250° anniversario di Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Pisa, giunta richiesta dell’Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumore - A.G.B.A.L.T. Odv, ha messo a disposizione oggi un bus modello Iveco Daily da 19 posti, per accompagnare i piccoli pazienti dell’U.O. di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “Santa Chiara” di Pisa all’evento “Winners Cup 2024”, torneo internazionale di calcio a 7 dedicato a squadre facenti riferimento a vari reparti di oncoematologia pediatrica italiani ed europei, che si terrà nei giorni a seguire presso il Centro Sportivo “Sandro Pertini” sito in Milano.

In particolare, il bus della Guardia di Finanza trasporterà nel capoluogo lombardo 12 ragazzi - di età compresa tra i 5 e i 21 anni - in cura oncologica o in fase di off-therapy e 3 accompagnatori consentendo la partecipazione dei piccoli pazienti al torneo “Winners Cup 2024”, evento unico al mondo nel panorama sportivo, coniugante sport e sociale, ideato da Andrea Ferrari - pediatra oncologo dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dal 1994 - al fine di promuovere un momento di incontro e socializzazione per ragazzi con un percorso di vita comune nell’intento di promuovere i valori dell’aggregazione, dell’interazione, della condivisione e dell’inclusione sociale mediante lo sport.

Attraverso il sostegno all’iniziativa, considerate le esigue risorse dell’Associazione ad affrontare il viaggio, in data odierna alla presenza del Comandante Provinciale Pisa Col. t.ISSMI Salvatore Salvo e del presidente dell’A.G.B.A.L.T - ODV Dr. Mirco D’Aversa, sono stati altresì donati ai piccoli degenti dei gadget commemorativi del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo prima della partenza per il capoluogo lombardo. Detta collaborazione tra il Corpo e l’Associazione pisana conferma l’attenzione e la vicinanza della Guardia di Finanza ai cittadini e alle Istituzioni, testimoniando l’impegno sociale e la solidarietà a servizio della collettività.