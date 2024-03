"Piazza Dante restaurata. Adesso è più verde"

Sono conclusi i lavori di riqualificazione di piazza Dante e ieri il sindaco Michele Conti e il vicesindaco Raffaele Latrofa hanno presentato la nuova area verde attrezzata nel cuore del centro storico, con una pedana ludica per i salti riservata ai più piccoli e la ricollocazione della panchina semicircolare in marmo, il rifacimento dell’area a prato e l’inserimento di nuovi alberi, specie vegetali arbustive ed erbacce perenni. "E’ stato un piccolo ma significativo intervento di riqualificazione - ha detto Conti - al centro dell’area verde per valorizzare la piazza e renderla più fruibile ai cittadini. Un progetto mirato a renderla più bella, dotarla di un verde più curato, di una piccola area gioco attrezzata, che può diventare un piacevole luogo di sosta e aggregazione per bambini e famiglie che vivono in centro storico, per gli studenti universitari o per i turisti di passaggio". Latrofa ha aggiunto che il progetto ha previsto "la piantumazione di 6 nuovi alberi e 500 essenze arbustive, abbiamo creato al centro della piazza un’area verde più bella e accogliente pensata per offrire agli abitanti e alle famiglie del centro storico uno spazio più decoroso dove ritrovarsi: un investimento di circa 50 mila euro che, così come in tutte le riqualificazioni del verde fatte in città da questa amministrazione, prevede anche l’installazione dell’impianto di irrigazione automatico e per venire incontro alle richieste dei residenti, abbiamo inoltre inserito tra le piantumazioni anche due alberi di arancio amaro, a memoria della storica via degli Aranci che corre proprio adiacente alla piazza". Al centro dell’area verde è stato inserito un piccolo spazio giochi con pavimentazione anti trauma verde, tre giochi a trampolino di forma circolare con bordo anti-caduta. È stata inoltre ricollocata la porzione di panchina semicircolare in marmo, realizzato un percorso pedonale con pendenza massima dell’8%. Messi a dimora 4 alberi di acero e 2 alberi di arancio amaro. È stata piantata una siepe perimetrale di mirto.