Pharmanutra cresce e sbarca in Canada

Pharmanutra spa sbarca in Canada. E’ stato chiuso l’accordo tra il colosso pisano, specializzato nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, e la società farmaceutica canadese Sigma Lifesciences, attiva nella produzione e commercializzazione per la salute. Un traguardo importante per l’azienda fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte e presente a oggi in oltre 80 Paesi, che consolida in questo modo la sua presenza nel Nord America.

"Si tratta di un accordo molto importante da diversi punti di vista - ha commentato Carlo Volpi, amministratore esecutivo dell’azienda - a partire dal fatto che con il Canada completiamo la nostra presenza nel Nord America. Parliamo di un mercato dalle notevoli potenzialità, quindi siamo davvero fiduciosi sull’impatto che i nostri prodotti, realizzati sulla base di tecnologie innovative brevettate nei nostri laboratori di ricerca, potranno avere sul territorio canadese". Nello specifico, Sigma Lifesciences si occuperà della distribuzione in Canada di quattro prodotti: Sideral forte, Sideral folico e Sideral gocce, integratori alimentari realizzati attraverso la tecnologia sucrosomiale, in grado di proteggere le molecole dei micronutrienti come il ferro, aumentandone l’assorbimento e migliorandone la tollerabilità. Inoltre, sarà distribuito sul territorio canadese anche Ultramag, integratore alimentare a base di magnesio sucrosomiale. Sia Ultramag che i prodotti della linea Sideral hanno ottenuto la registrazione ufficiale da Health Canada per essere commercializzati nel Paese.

Nell’ambito del piano marketing della linea Sideral, previsto a partire dal secondo trimestre 2025 con il lancio del Sideral forte 30, del Sideral folico e Sideral gocce, la scorsa settimana si è tenuta a Toronto la formazione del team di Sigma Lifesciences da parte della direzione scientifica e commerciale di Pharmanutra. In questa occasione si è svolto anche un incontro con oltre trenta farmacisti e medici canadesi di diverse aree terapeutiche (ginecologia, ematologia, medicina interna e oncologia) allo scopo di migliorare la conoscenza della tecnologia sucrosomiale e cogliere le esigenze specifiche del mercato locale. "Il contributo del nostro partner, Sigma Lifesciences - ha concluso Volpi -, una realtà industriale molto nota, sarà fondamentale per lo sviluppo del nostro business in Canada".