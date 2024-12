“Obiettivo Futuro”: Pisa ospita il congresso dell’Associazione Nazionale Commercialisti

Pisa, 5 dicembre 2024 – L’Associazione Nazionale Commercialisti rinnova la scelta di Pisa come cornice del prossimo convegno “Obiettivo Futuro - Professioni, Politica, Istituzioni a confronto per la tutela del Cittadino”, in programma venerdì 6 dicembre all’Hotel Galilei. L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), con la collaborazione della società di consulenza Alavie, ospiterà Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili provenienti da tutt’Italia insieme a esponenti politici in prima linea nello sviluppo del nostro Paese, per discutere il contesto normativo e le sfide che attendono il settore.

La giornata, organizzata con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, della Provincia di Livorno, del Comune di Pisa e dell’Università di Pisa, prevede un ricco programma di tavole rotonde e relazioni tecniche. Ad animare il dibattito la presenza di Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze; Giuseppe Conte, Presidente del Movimento 5 Stelle e numerosi parlamentari impegnati nelle Commissioni Finanze, Lavoro, Giustizia e Attività Produttive di Camera e Senato, come Luigi Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera.

Gli interventi dei relatori affronteranno i temi salienti dell’agenda fiscale e normativa: l’impatto delle novità fiscali previste dalla Legge di Bilancio 2025, la riforma delle sanzioni penali tributarie, il nuovo Codice della Crisi d’Impresa correlato agli adeguati assetti, anche al fine di contestualizzare l’evoluzione della professione del Commercialista e le nuove sfide in gioco.

In un momento in cui la professione è chiamata a un profondo rinnovamento, la tecnologia e la digitalizzazione si rivelano cruciali per sostenere l’efficienza e la competitività degli studi. Per queste ragioni è stato creato da Alavie il progetto “What’s Next”, introdotto nel corso del Convegno e promosso insieme all’Associazione Nazionale Commercialisti. L’iniziativa mira a favorire l’innovazione a sostegno della professione, perseguendo una semplificazione delle procedure complesse per il raggiungimento della conformità normativa.

In dettaglio, si tratta di un’iniziativa per lo sviluppo delle competenze e acquisizione di nuovi strumenti, con un focus particolare sulla digitalizzazione, la sostenibilità e la gestione delle risorse. L’obiettivo è offrire soluzioni pratiche per ottimizzare i modelli organizzativi e accompagnare i professionisti nel loro percorso di evoluzione verso il ruolo di Commercialisti 4.0. La prima fase di questo programma è un’indagine nazionale, presentata a Pisa, per raccogliere le opinioni dei professionisti sugli scenari futuri e sulle opportunità che si aprono anche per i giovani che hanno scelto la professione.

Marco Cuchel, presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti, dichiara: “Questo convegno vuole essere un’occasione di riflessione e confronto su come la professione possa evolversi per rispondere ai cambiamenti in atto e mantenere il proprio ruolo centrale nella tutela del cittadino. È fondamentale affrontare le sfide normative e tecnologiche con gli strumenti adeguati, ponendo l’innovazione e la formazione continua al centro del nostro percorso”.

Anche Vito Ziccardi, CEO di Alavie - leader nel campo della compliance normativa da oltre trent’anni - pone l’accento sull’importanza dell’innovazione: “Il convegno di Pisa è un appuntamento per costruire insieme il futuro della professione, unendo visione strategica, competenze operative e strumenti tecnologici per affrontare con successo i nuovi scenari. La digitalizzazione è la chiave per trasformare le sfide in opportunità. Con il progetto ‘What’s Next’ vogliamo aiutare i professionisti a cogliere il meglio di questa transizione, affiancandoli nello sviluppo di competenze e strumenti capaci di garantire competitività e sostenibilità nel lungo termine”.