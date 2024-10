Lungofiume di emozioni

Sono arrivati da tutta la penisola per la cerimonia finale del Premio di poesia e narrativa Lungofiume. Nella Pieve di San Casciano a Cascina, con il coordinamento di Albertina Gasparoni, è stato un pomeriggio pieno di emozioni, suggestioni, storie da raccontare e ascoltare. A coinvolgere e divertire il pubblico ci ha pensato il regista e sceneggiatore Roan Johnson, talento vulcanico del cinema e della tv, a cui è stato conferito il premio Città di Cascina alla cultura, prima edizione. Nel suo intervento ha confermato il suo speciale rapporto non solo con Pisa ma anche con Cascina, raccogliendo applausi. A consegnare il riconoscimento sono stati il sindaco di Cascina Michelangelo Betti affiancato dal presidente Lungofiume Massimo Corevi. Questa, invece, la classifica dei vincitori del Premio di poesia e narrativa Lungofiume. Sezione Poesia: prima classificata Monia Casadei, secondo posto Letizia Papi, terzo Mario De Rosa. Premio Speciale Leo a Piero Nissim. Quarto posto ex aequo: Moreno Marani, Maria Teresa Coppola, Franco Fiorini, Patrizia D’Amico, Paolo Borsoni, Maria Felicetti, Danilo Francescano. Menzionati: Benedetto Maggio, Piero Baldini. Sezione Narrativa: primo posto Rosella Bottallo, secondo posto Suleima Del Pup, terzo Genny Sollazzi. Premio Speciale Associazione Lungofiume a Wilma Avanzato. Quarto posto ex aequo: Silvia Lenzini, Mimmo Muolo, Donatella Piccini, Sandra Puccini, Marinella Miconi, Paolo Marconcini, Graziella Belli. Menzionati: Corradina Cresci, Alessandra Moschini. La cerimonia è stata arricchita dalle letture degli attori Andrea Giuntini e Benedetta Giuntini. Intermezzi musicali del tenore Leonardo Filidei accompagnato dal Paolo Filidei. Il presidente Lungofiume Massimo Corevi: "A conclusione di questa terza edizione posso affermare con soddisfazione che il Premio Lungofiume è diventato il fiore all’occhiello dell’associazione. Ringrazio tutti i poeti e gli scrittori partecipanti, la giuria e gli instancabili collaboratori che, per un anno intero, si sono adoperati per il raggiungimento di questo risultato. Già dalla prossima settimana ci rimboccheremo le maniche per mettere a punto gli aspetti organizzativi e il tema della prossima edizione. Anticipo fin da ora che per la quarta edizione del premio metteremo in campo importanti novità".