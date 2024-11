Invasione di tartarughe ninja in pediatria

Pisa 14 novembre 2024- Grande successo per l’iniziativa che ha portato le tartarughe Ninja nella pediatria dell’ospedale Santa Chiara, organizzata da Tiziana Arnone, ambasciatrice della gentilezza e presidente di App Amici della pediatria, con la preziosa collaborazione della pizzeria “Le Giare”. Entusiasmo da parte di bambini che hanno potuto vivere una serata all’insegna del divertimento e della fantasia, ingredienti preziosi nell’ambito di un percorso di cura spesso difficile. Il progetto “Costruiamo gentilezza” portato avanti grazie agli instancabili volontari, mette in atto le buone pratiche nella vita quotidiana per diffondere i valori della solidarietà e della positività, mettendo al centro i bambini. Gianni Liuzzi insieme agli altri quattro “Ninja”, provenienti da tutta Italia, ha dato il via ad una settimana importante per le “pratiche della gentilezza”: “dal 2018 vesto i panni di Spiderman negli ospedali, adesso con Gianni Pisani e altri amici abbiamo iniziato questo progetto delle Italians Turtles, le famiglie sono molto contente e i bambini entusiasti, speriamo di fare altri tanti eventi, e avviare una catena umana di mani unite per realizzare questi bei gesti di solidarietà”. Le tartarughe hanno “invaso” la pediatria e il reparto di oncoematologia pediatrica, portando pizze ai bambini e allietando la serata delle famiglie dei piccoli pazienti. “Abbiamo inaugurato con l’iniziativa in pediatria la settimana delle Olimpiadi della gentilezza, grazie all’idea di Gianni Liuzzi, che fa parte delle Italians Turtles - afferma Tiziana Arnone - il primo evento di questo tipo organizzato nel reparto di un ospedale, di solito infatti il loro gruppo gira il Paese nei parchi di divertimento, con spettacoli che interessano i cosplayer e gli appassionati si supereroi”.