Inserimento Percorsi professionalizzanti. Sinergia con le aziende

Scatterà il 17 gennaio con la presentazione al centro de I Cappuccini a San Giusto, alle 16, presso il centro Aforisma, ‘Accendi il tuo talento’, il percorso di formazione professionale gratuita promosso dal Comune e rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni. "Questa non è solo un’opportunità formativa - spiega l’assessore alle politiche attive del lavoro, Gabriella Porcaro - ma una vera e propria porta aperta verso nuovi sbocchi professionali. Grazie alla sinergia con le aziende e agli strumenti di orientamento e supporto attivo, i partecipanti avranno la possibilità di essere accompagnati nel loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro potendo acquisire competenze per poter soddisfare le nuove richieste di impiego provenienti dalle piccole medie imprese che sono presenti sul territorio".

Secondo Grazia Ambrosino, presidente di Aforisma, "è un’occasione per inserirsi in un percorso di formazione a tutto tondo con alta probabilità di inserimento grazie al forte collegamento con le realtà del territorio: imprese artigianali, commerciali, tecnologiche, cooperative. I corsi e i settori lavorativi spaziano da marketing e comunicazione a logistica e gestione digitale, dalle professioni innovative alla cura della persona, e poi ancora commercio, turismo, manutenzione del verde, professioni manuali. E sono tutti interamente gratuiti, capaci dunque di offrire una formazione professionale specifica anche per soddisfare il fabbisogno occupazionale delle imprese commerciali e artigianali del territorio ed è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti a Pisa, ma anche a Calci, Vicopisano, San Giuliano Terme, Vecchiano e Cascina.

Il progetto si è aggiudicato il finanziamento della Regione Toscana e sono inseriti nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto regionale per l’autonomia dei giovani. I partner che permettono il collegamento tra comunità di giovani, famiglie e categorie protette con le esigenze del mondo del lavoro sono, oltre ad Aforisma, Industria Servizi Formazione, Polo Navacchio spa, Comune di Pisa, Cna servizi, Gruppo Paim, Cooperativa sociale Arnera e Associazione Italiana persone Down. Per iscrizioni ed informazioni si può consultare il sito www.aforismatoscana.net chiamare il numero 0502201288, scrivere via mail a [email protected], oppure recarsi direttamente presso la sede in via dei Cappuccini 2/b a Pisa, aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.