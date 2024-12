Il cult "La lettera" sul palco

Sabato a teatro. Il Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, ospita domani alle 21 un vero e proprio evento “cult”: "La Lettera" con Paolo Nani, ideato dallo stesso Nani insieme a Nullo Facchini che cura la regia; uno spettacolo che dal 1992 è in perenne rappresentazione nei quattro angoli del globo dalla Groenlandia al Giappone. Oltre 1800 repliche per questo piccolo, perfetto meccanismo che continua a stupire, anche dopo averlo visto decine di volte, per la sua capacità di coinvolgere il pubblico alle sorprendenti trasformazioni di un formidabile artista.

Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 microstorie, tutte contenenti la medesima trama ma interpretate ogni volta da una persona diversa; nell’arco di 80 minuti non lascia un attimo di respiro, inchioda lo spettatore, lo seduce con una raffica di sorprese dal ritmo sfrenato e bislacco e lo fa in un modo unico, alla Paolo Nani. Imitarlo è impossibile. Perché non si smette mai di ridere per tutta la durata dello spettacolo? Vien fatto di chiedersi. La risposta sta nella incredibile precisione, dedizione, studio e serietà di un artista che è considerato a livello internazionale uno dei maestri indiscussi del teatro fisico, una forma teatrale che privilegia l’azione e il corpo dell’attore come principale strumento di espressione. Il tema de "La Lettera" è liberamente ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau "Esercizi di Stile", scritto nel 1947, dove una breve storia è ripetuta 99 volte in altrettanti stili letterari.

Lo spettacolo, produzione Agidi, fa parte della stagione teatrale 2024 /2025 del Teatro Nuovo- Binario Vivo APS dal titolo “Rivoluzioni Teatrali” con la direzione artistica di Carlo Scorrano e sostenuta da Fondazione Pisa, Soci Coop e Unicoop Firenze.

Paolo Nani è un attore teatrale e regista teatrale italiano. Biglietti e informazioni "La Lettera" con Paolo Nani. Biglietti online, CiaoTickets.com, link diretto: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-lettera-paolo-nani. Sito web: www.teatronuovopisa.it. Botteghino aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19. Biglietto intero 15 euro, convenzionati 13 euro, studenti e dipendenti Università di Pisa 10 euro. Gratis bambini/e sotto i 10 anni. Informazioni: e-mail: [email protected]. Telefono: 3923233535. Per partecipare agli spettacoli del Teatro Nuovo è richiesta la tessera associativa annuale di Binario Vivo (costo 3 euro).