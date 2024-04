Giornata della Solidarietà: il programma della 17° edizione a Pisa

Pisa, 22 aprile 2024 – Il prossimo 29 aprile si svolgerà a Pisa la diciassettesima edizione della Giornata della Solidarietà. L’evento, promosso dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Provincia di Pisa e l’Ufficio Scolastico Regionale, ambito territoriale di Pisa, rivolto a tutti i giovani e le giovani, torna a coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado del nostro territorio, e la città intera. Quest’anno e per la prima volta la Giornata è stata estesa a tutto il territorio provinciale e, grazie ai percorsi proposti dai servizi educativi del Comune di Pisa, sono stati coinvolti anche i piccoli dei nidi d’infanzia, con attività di piantumazione e di pedagogia del riuso.

Nella mattina di lunedì 29 aprile dalle 8.30 alle 12, si svolgeranno ben 73 percorsi per oltre 200 classi partecipanti, alcune delle quali provenienti da comuni limitrofi e dalla provincia di Lucca, oltre a quelle che hanno preferito le proposte in collegamento da remoto, che l’Associazione ha comunque contemplato nel programma, in modo da poter rispondere a tutte le esigenze.

Alle ore 12, come consuetudine, tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia di chiusura della mattinata in piazza XX Settembre, per assistere, condizioni climatiche permettendo, alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresentanti dell'Associazione Nicola Ciardelli, all'aviolancio in Ponte di Mezzo, a cura della Sezione di paracadutismo sportivo dell’Esercito.

La manifestazione, che eccezionalmente quest’anno si svolgerà, per motivi di calendario, il giorno 29, sarà aperta, la sera di sabato 27 aprile, giorno in cui cade la commemorazione del diciottesimo anniversario dell’attentato in cui il Maggiore Nicola Ciardelli perse la vita, grazie alla sinergia e alla comunione di intenti con l'Università di Pisa, in particolare con il Cidic e il suo Direttore, il professor Saulle Panizza, peraltro responsabile scientifico del Progetto, con il concerto dell’Orchestra di Unipi, diretta dal Maestro Manfred Giampietro, alle ore 21.15, presso il Teatro Verdi.

A chiusura, la sera di lunedì 29 aprile, con replica prevista per il giorno successivo, martedì 30 aprile, l’evento Green Theatre di Solidarietà, finalizzato a raccogliere fondi per il Progetto di oncoematologia pediatrica in Kosovo, organizzato grazie alla collaborazione di Renato Raimo e Isabella Turso, che porteranno in scena lo spettacolo “Spogliati nel Tempo” nella splendida cornice del B&B Camilla, di Monica Santerini.

"Una Giornata frutto di una straordinaria sinergia, che ancora una volta vede protagonista la città e le scuole di ogni ordine e grado, accolte nei luoghi istituzionali, di studio e di ricerca, di cura e di accoglienza, sotto il comune denominatore della partecipazione, della condivisione e dell’impegno di ognuno per la realizzazione di una società più consapevole delle diversità presenti nel tessuto sociale, più attenta ai bisogni ed alle esigenze di tutti e più solidale - afferma la Presidente dell'Associazione, Federica Ciardelli che, nel ringraziare tutti coloro che hanno condiviso questo intento e profuso impegno nella complessa organizzazione, annuncia con grande gioia, la partecipazione complessiva di oltre 5.000 bambini, bambine, studenti e studentesse.

L’Associazione ringrazia tutte le realtà cittadine, sempre più coinvolte e disponibili verso l’apertura e l’accoglienza dei tanti e delle tante giovani e comunica fin d’ora l’appuntamento del 5 giugno, con la premiazione del concorso bandito in occasione della Giornata, presso gli Arsenali Repubblicani. A questo proposito si ricorda che il 15 maggio scadrà il termine per la consegna degli elaborati.

Tantissimi gli Enti e le Associazioni coinvolte. Oltre ai ‘padroni di casa’ delle singole realtà cittadine oggetto di visita, partecipano alla Giornata: la Società della Salute, il FAI, delegazione di Pisa, Start – Open your eyes, l’Associazione LP Laboratorio Permanente per la città, Acquario della Memoria, ANPI, AMUR, la Scuola di musica Bonamici e la Filarmonica pisana, Cooperativa Archeologia, Cooperativa Kinzika, la Protezione civile con le associazioni di volontariato CRI, PA, Misericordia, CISOM e NOGRA, la Polizia di Stato, il Comando dei Vigili del Fuoco, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, il Comando provinciale dei Carabinieri, la 46° Brigata Aerea, l’Associazione Spazio Cuore, CSEN, Paim S.c.a.r.l., Arnera, Oltreilmuro, Il Simbolo, Caritas, C.R.I., AIPD Onlus, AVIS, LaAV Circolo di Letture ad Alta Voce, l’Associazione culturale Il Gabbiano e l’Associazione Spazio Cuore, Il Sorriso di Marianeve, Attiesse – l’Associazione Teatro Spettacolo, il Coordinamento etico dei Caregivers, C.S.I., l’ALBA Onlus, l’Ordine degli Avvocati di Pisa, la Camera Penale di Pisa, la Comunità Ebraica di Pisa, ANMIC, AGBALD, AVIS, Comunale e Provinciale, l’Associazione Oncologica Pisana, Spiriti Solitari, Autolinee Toscane S.p.A.