Con Eleonora e Federica. Focus sul mondo dei talent

Saranno Federica Marinari, cantautrice e musicista marinese, e la cantante pisana Eleonora Pischedda, le protagoniste del penultimo talk show della rassegna "La Nazione incontra... Aperitivo in Borgo", realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Mediterranea Music (allestimento Playon service per Alla Vigna group) domani alle 18.30 in Largo Ciro Menotti. Sul palco anche Stefano Bini, già presidente di giuria di Notti di talento, il talent show musicale di cui La Nazione è media partner esclusivo e che lo scorso anno è stato vinto proprio da Eleonora Pischedda, in partenza per un breve tour nel quale presenterà il suo primo disco (primo concerto il 22 giugno alla Fortezza Vecchia di Livorno). L’iniziativa è sostenuta da Geofor Patrimonio, Banca Popolare di Lajatico, Bulgarella costruzioni, Camarillo, Corpo Guardie di Città, Antonia Nicoletti, Padel Hero, Circolo Mazzei, Del Colle, Casa Ubi Maior, Cld Conglomerati, Pierige, Mc Promo, Paim, Hts, Elettra Mfg. Sarà l’occasione per parlare del mondo dei talent, come strumento per i giovani artisti del territorio di affermarsi di fronte al grande pubblico. Federica Marinari è passato da Amici di Maria de Filippo e da Sanremo Giovani e, dice, "da quel momento la mia carriera ha ingranato la marca alta, trasformando la mia passione in una professione vera e propria, grazie ai primi contratti con etichette discografiche: ma l’importante è capire che i talent, i passaggi televisivi, non sono un traguardo ma un punto di partenza". Una vetrina, aggiunge, "per farsi conoscere anche dagli addetti ai lavori, ottenere un contratto per lavorare continuando a seguire la propria cifra stilistica come è successo a me: nelle prossime settimane uscirà il mio nuovo disco, un concept album che si focalizza sui temi della sostenibilità ambientale che alimentano il mio modo di fare musica". Laureata in canto jazz al conservatorio "Pietro Mascagni" di Livorno, Marinari è attiva dall’età di 17 anni con "un viaggio colmo di emozioni, salite e discese e tra i vari traguardi della mia carriera ci sono la finale al Premo Lunezia e al Festival di Castrocaro, la partecipazione alla scuola di Amici di Maria De Filippi e la finale di Sanremo Giovani con il brano ‘Dimenticato (Mai)’, mentre adesso sto terminando i primo Ep che molto presto rivelerà al pubblico il mio vero lato nascosto e mai rivelato prima". Gab. Mas.