Canto di Natale. Parole e musica al Teatro Nuovo

PISASi intitola “Canto di Natale” lo spettacolo per bambini e famiglie che andrà in scena sul palco del Teatro Nuovo di Pisa, Piazza della Stazione 16, questa domenica alle ore 17. Un racconto, emozionante ed onirico, ispirato all’omonima opera “Canto di Natale” di Charles Dickens pubblicata nel 1843, che all’epoca rappresentò una forte critica alla società, ed è ancora oggi uno dei racconti sul Natale più commoventi che esistano, che affascina i più piccoli e fa riflettere i più grandi, educando sul reale valore degli affetti, della bontà d’animo e dell’altruismo. Un connubio di danza, musica e parole scandiscono la storia di un uomo d’affari, Scrooge, avaro ed egoista, che trascura la famiglia ed è incapace di apprezzare le piccole cose come il calore che regala il Natale. Non è un caso che l’intera vicenda si svolga proprio la notte della vigilia. Scrooge, come ogni anno, pensa solo al suo denaro e ai suoi affari. Una sera, tornando a casa più adirato del solito, incontra i tre fantasmi del Natale: passato, presente e futuro. Questi lo porteranno a pentirsi del suo egoismo e della sua indifferenza, e a provocare in lui un cambiamento.

Regia e riduzione teatrale del testo: Riccardo Monopoli, collaborazione alla regia e coreografia: Flavia Bucciero. Danzatori e interpreti: Alice Covili, Marco della Corte, Leila Ghiabbi, Aurora Cosimi Loffredo, Francesco Pelosini, Massimo Risi. Produzione di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor Pisa. Spettacolo adatto a bambini sopra i quattro anni.Il teatro per bambini fa parte del cartellone 2024/2025 del Teatro Nuovo, direttore artistico Carlo Scorrano, sostenuto da Fondazione Pisa e Unicoop Firenze. Biglietti adulti 8 euro, 7 euro ridotto convenzionati, bambini 6 euro. Biglietti online su CiaoTickets.com. Botteghino aperto un’ora prima di ogni spettacolo o il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19 in Piazza Stazione 16 a PISA. Informazioni: e-mail: [email protected] telefono: 3923233535. Per partecipare agli eventi del Teatro Nuovo è richiesta la tessera annuale di Binario Vivo APS (solo adulti), al costo di 3 euro.