Cacciatore cade in una zona impervia: salvato dai vigili del fuoco

Riparbella (Pisa), 6 dicembre 2023 – Un cacciatore è rimasto ferito in località Pantano nel comune di Riparbella (Pisa). L’uomo è stato soccorso e recuperato in una zona impervia per soccorso a persona.

Un cacciatore a seguito di una caduta, che gli ha provocato delle probabili fratture, è stato recuperato in zona impervia da elisoccorso Pegaso. La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario a terra del 118 e provveduto a fare assistenza all'elicottero durante le fasi di atterraggio e decollo.