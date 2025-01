Al via la rassegna di concerti “MusicaVerde“

Al via oggi la quarta edizione di "Musicaverde", la rassegna di concerti organizzati in collaborazione con l’Accademia di musica "Stefano Strata". La Sala del Ridotto torna a essere palcoscenico e punto di arrivo dei giovani e talentuosi allievi dell’Accademia Strata, vincitori di borse di studio e allievi delle masterclass di chitarra, violino, violoncello e pianoforte, che offriranno al pubblico un ricco programma.

Si parte oggi alle 17.30 con il Tuscan Guitar Duo composto da Chiara Festa e Gabriele Lanini, che porteranno sul palco le musiche di J. S. Bach, J. Rodrigo, I. Albéniz, seguiti da Luigi Traino al pianoforte con le musiche di J. Brahms.

Un’iniziativa che si rivolge soprattutto alle giovani generazioni. "Avvicinare i giovani alla musica classica - ha affermato il presidente Fondazione Teatro di Pisa Diego Fiorini -, che è un patrimonio storico e identitario ma anche una riserva di bellezza e un rifugio, è una missione del nostro teatro. Offrire ai giovani talenti la possibilità di esibirsi in un contesto così bello e importante come il Ridotto del Verdi è un premio alla bravura, alla fatica, allo studio e alla passione".

"Le nuove generazioni hanno molte occasioni, oggi, di incontrarsi con la musica contemporanea - ha aggiunto Marco Borghini, direttore dell’Accademia Strata - e molto meno con quella classica che invece dura e vive da secoli. Ecco perché assieme al Teatro Verdi desideriamo offrire ai nostri giovani anche questa possibilità, cioè di conoscere e appassionarsi a quella che in fondo è una musica che supera i secoli e che ancora conserva una spiritualità".

Proprio per promuovere la partecipazione dei giovani il 26 febbraio e il 13 marzo sono stati organizzati "due speciali concerti gratuiti appositamente pensati per i ragazzi intitolati ‘Adolescenti in musica’. I biglietti (6 euro) sono già in vendita al botteghino del Teatro Verdi e acquistabili anche per telefono (050.941188) e online su www.vivaticket.com.