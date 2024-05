Quei 571 ragazzi detenuti Si iniziano a vedere gli effetti del panpenalismo del governo Meloni. E li si vedono soprattutto sui giovani e giovanissimi detenuti. Al 30 aprile 2024 erano 571 i ragazzi e le ragazze recluse negli Istituti Penali per Minorenni italiani. A oggi sono 7 (Bologna, Firenze, Milano, Potenza, Pontremoli, Torino, Treviso) su 17 gli IPM che vedono un numero di presenze superiore ai posti disponibili. Nei primi quattro mesi del 2024 c'è stata una crescita di 76 unità per un tasso di oltre il 15 per cento.