La caccia all'ebreo La caccia all’ebreo in Daghestan, con le urla “Allah Akbar” che state ascoltando. La stella di Davide disegnata su alcune case a Parigi come ai tempi del nazismo. L’attacco a colpi di molotov contro una sinagoga a Berlino. Nelle ultime settimane, dopo l’attacco terroristico di Hamas contro Israele, gli episodi di antisemitismo in giro per il mondo sono aumentati. Anche in Occidente. Il che spiega bene perché Israele esiste e deve esistere.